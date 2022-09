Záchranná stanica pre zvieratá sa už nedokáže iba prizerať. Zrušila činnosť, no opäť ju obnovuje

Záchranné stanice pre zvieratá bojujú s problémami už roky.

ZÁHORIE. Záchranné stanice pre zvieratá na Slovensku bojujú s nedostatkom staníc a miest pre zvieratá v nich, taktiež urgentne potrebujú zamestnancov. Koncom mája sa uskutočnilo virtuálne rokovanie ministerstva životného prostredia a CHKO, kde sa pokúšali situáciu vyriešiť. Bez pozvania súkromných staníc.

Opätovne sme teda kontaktovali Adrianu Hološkovú zo Záchrannej stanice v Brezovej pod Bradlom, ministerstvo životného prostredia i Rudolfa Jurečka, ktorý je štátny zamestnanec Záchrannej stanice pri Správe Chránenej krajinnej oblasti Záhorie.

Súkromná stanica sa nedokáže prizerať

Stanica v Brezovej pod Bradlom sa naďalej starala o živočíchy, ktoré to potrebovali. Aj keď možno nie v takej miere, ako dovtedy. "Aj v časoch, kedy mala naša stanica prerušenú činnosť, sme v akútnych prípadoch prijímali pacientov," informovali.

Po rokovaní medzi CHKO Záhorie a MŽP malo dôjsť k vyjednaniu zmlúv s vtedy nefungujúcimi neštátnymi stanicami v Brezovej pod Bradlom a v Ratnovciach. Z dôvodu nedorozumenia nebola Brezová vôbec kontaktovaná zo strany ŠOP, ktorá si myslela, že stanica má prerušenú činnosť.

Takýto štatút v našich zákonoch však ani neexistuje. Záchranná stanica sa preto sama ozvala so záujmom situáciu vyriešiť. Po vysvetlení dostala stanica návrh zmluvy, ten istý ako mali doterajších šesť rokov. Aj napriek tomu, že nemá istotu, že od budúceho roku dôjde k výraznejšej zmene, rozhodla sa podpísať aj túto zmluvu a činnosť stanice obnovia začiatkom septembra.

"Táto zmluva bude len do konca roka. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP) bude posielať na ďalší rok nové zmluvy pre všetky neštátne stanice na ministerstvo s tým, že bude navýšená suma na zviera na deň," zhrnula s tým, že by im to mohlo pokryť minimálne jeden plat.

„Táto sezóna naplno ukázala dôležitosť neštátnych zariadení. Mnoho ľudí sa nedovolalo pomoci, pretože štátni zamestnanci na západnom Slovensku jednoducho nemali kam zvieratá po prevzatí odviesť. Ľudia sa preto často dozvedeli len informáciu, že majú situáciu „nechať na prírodu“. Vzhľadom na to, že väčšinu zvierat, ktoré by sa potrebovali dostať do záchranných staníc, má na svedomí človek, je takéto „riešenie“ prinajmenšom nešťastné“.

V článku sa dozviete? Zmenilo sa reálne niečo po rokovaní s ministerstvom?

Ako vidí situáciu Jureček?

Čo sľubuje ministerstvo?

Zmenilo sa len veľmi málo

Rudolf Jureček vysvetlil, že chceli dosiahnuť, aby sa o zvieratá starali najmä súkromné stanice, a aby dostali financie na zamestnancov. Ministerstvo však vtedy avizovalo, že na to peniaze nie sú.