Popri profesionálnom futbale stále pracuje. Martin Černek si prvú ligu užíva

Z amatérskeho futbalu do Fortuna ligy. Skalický obranca má za sebou výrazný posun.

SKALICA. Martin Černek ešte nedávno patril k stabilným oporám zadných radov vo štvrtoligovom Radimove. Potom prišla šanca zo skalického klubu, ktorý ho futbalovo vychoval, a šikovný obranca sa tak vyšvihol o dve ligy vyššie. Dnes je už súčasťou prvoligového diania, na ktoré si postupne zvyká.

Martin Černek je rodákom zo Skalice, no teraz býva v Častkove neďaleko Senice. V skalickom klube si prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami a chvíľu tu zbieral skúsenosti aj za mužov. Neskôr sa rozhodol pre nižšie súťaže a obliekal dres Vrádišťa, Oreského a Radimova.

Šanca na návrat do zeleno-bieleho dresu prišla na jar minulého roka a odvtedy je Martin Černek pevnou súčasťou A-mužstva.

V posledných sezónach na sebe 27-ročný obranca pracoval. Skok zo štvrtej do druhej ligy bol citeľný, no o svoje miesto v tíme zabojoval. Ďalšia výzva sa pre neho naskytla pred štartom novej sezóny, kedy Senica nezískala licenciu a Skalici bolo ponúknuté jej miesto vo Fortuna lige.

V článku sa dočítate: - Ako si Martin Černek zvyká na prvú ligu? - Ako sa snaží skĺbiť pracovné povinnosti popri profesionálnemu futbalu? - Ako vníma konkurenciu v kabíne, a to, že v niektorých zápasoch sedáva na lavičke náhradníkov? - Aké sú jeho ciele do najbližšieho obdobia? - Ako si užil zápas proti Spartaku Trnava pred vypredanými tribúnami? - Čo hovorí na skalický fanklub, kde je vídať aj veľa dresov s jeho menom?

„Zahrať si prvú ligu bolo veľkou príležitosťou pre mňa aj pre ostatných chalanov. Mojím cieľom a snom bolo dostať sa do najvyššej súťaže. Teraz sa mi to splnilo a som rád, že vedenie klubu sa rozhodlo si ma v tíme nechať.“

Martin Černek v zápase so Spartakom Trnava (zdroj: MFK Skalica)

Na rozdiely medzi prvou a druhou ligou si hráči museli zvykať. „Postúpili sme do Fortuna ligy a s tým prišiel aj iný štýl tréningov či zápasov. Súviselo to aj s novým trénerom Jurajom Jarábkom. Tréningy sú častejšie a namáhavejšie. Beriem ich zodpovedne a snažím sa, aby som dal do nich všetko. Verím, že potom sa výsledok určite odrazí aj na zápase,“ zhodnotil svoj posun obranca.

Silná konkurencia v kabíne