Nebránime sa podpísať nového útočníka, hovorí generálny manažér Skalice

MFK Skalica vďaka FK Senica postúpila do Fortuna ligy. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vyspovedať generálneho manažéra Skaličanov Lukáša Vargu.

V júni ste spustili hlasovanie o novom logu Skalice. Vieme, že vyhralo staré logo, vedeli by ste povedať koľko percent hlasov dostalo?

„Neviem to úplne tesne, to by bola otázka skôr na nášho mediálneho manažéra pána Hlucha, ale viem, že to bolo relatívne vyrovnané. V budúcnosti sa možno zmeníme logo.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Piast Gliwice odmietol ponuku Slovana, hovorí brankár František Plach Čítajte

Ktoré logo sa vám osobne páči viac?

„Obidve sú krásne.“

V posledných týždňoch ste podpísali zmluvu s bývalým reprezentantom Jaroslavom Mihálikom. Čo si od neho sľubujete?

„Samozrejme si od neho sľubujeme, že nám donesie určitú kvalitu, ktorú na tom poste potrebujeme. A tak isto, že bude v niektorých fázach rozdielový. Veríme, že nám donesie body, ktoré potrebujeme, aby sme boli úspešní. “

Napísali sme

Napísali sme Nemožno vyčítať chalanom, že išli hrať do Ruska, povedal Michel Miklík Čítajte

Aj toto sa v článku dočítate Prečo sa stal novým trénerom Juraj Jarábek? Posilní Martin Slaninka Skalicu? Príde do Skalice nový útočník? Kde vidí Lukáš Varga Skalicu o päť rokov?