Na Kunovskej priehrade budú spoznávať históriu Veľkej Moravy atraktívnou formou

SENICA. Program záverečnej letnej soboty (27. 8.) na Kunovskej priehrade pri Senici, ktoré pripravilo Mestské kultúrne stredisko Senica, bude v réžii Starého divadla Karola Spišiaka z Nitry. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.

Program pozostáva z inscenovaného workshopu s interaktívnym predvádzaním širokého spektra predmetov a reálií zo života starých Slovanov. "Cieľom je vzbudiť u nových generácii záujem o kľúčovú tému. Mládež uvidí, že dejepis nie sú iba nudné dátumy, ale tiež dobrodružstvo," uviedla Moravcová.

Všetky predmety používané na workshope sú vyrobené pomocou starobylých techník a výlučne z prírodných materiálov. Každý kus je odvodený z konkrétneho archeologického nálezu. "Inscenovaný workshop a tematickú prehliadku v úlohe kniežaťa Slavobora vedie vyštudovaný historik s bohatou praxou v odbore Matej Šiška," informovala hovorkyňa mesta.

"Dozvedel som sa, vraj všetci zaspávajú a zívajú, hneď ako počujú rozprávať o Veľkej Morave. Bol to pre mňa šok. Nechcel som tomu veriť. Rozhodol som sa, že si to musím overiť a zistil som, že je to pravda. Ale ani sa nečudujem. Všetko zaujímavé o Veľkej Morave je spísané v hrubých nudných knihách a všetky krásne veci sú pozamykané za hrubými sklami v múzeách. Tak vznikol projekt Stretnutie s Veľkou Moravou," povedal Šiška.