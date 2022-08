Peter Čögley by si dres domáceho Trenčína už neobliekol

Na Záhorie ho prilákal tréner Juraj Jarábek, no aj výborné zázemie skalického klubu.

SKALICA. Peter Čögley si v novej sezóne oblieka dres nováčika zo Skalice. Do klubu prišiel za trénerom Jurajom Jarábkom, ktorý mal pred sebou náročnú výzvu. Z druholigového tímu urobiť za pomerne krátke obdobie mužstvo konkurujúce ligovým súperom.

Skúsený obranca prišiel na Záhorie zo Zlatých Moraviec, v ktorých drese má na konte viac ako sto štartov. Je odchovancom trenčianskeho klubu, v ktorom strávil najdlhšie obdobie, no skúsenosti zbieral aj v trnavskom Spartaku či v českom Bohemians Praha.

V článku sa dočítate: - Ako sa páči Petrovi Čögleymu v Skalici a čo na klube oceňuje? - Aká je hráčska kabína a ako si hráči bez ligových skúseností zvykajú na náročné zápasy? - Aký míľnik by chcel, možno už aj v skalickom drese, dosiahnuť? - Čo ho trápilo v období, keď bol súčasťou Spartaka Trnava? - Prečo by si už neobliekol dres domáceho Trenčína? - V Prahe dostal ponuku na predĺženie zmluvy, tú však odmietol. Prečo? - Aké pocity mal, keď vyťahoval zapadnutý jazyk spoluhráčovi Filipovi Blažekovi? - Čomu sa plánuje venovať, ak definitívne ukončí profesionálnu hráčsku kariéru?

Prilákal ho tréner

V drese Zlatých Moraviec má za sebou Peter Čögley náročnú sezónu. Mužstvo sa po sérii neúspešných výsledkov zachraňovalo vo Fortuna lige. Predošlý ročník ukončil ViOn na predposlednom mieste a baráži sa vyhol po tom, ako Sereď nezískala licenciu v najvyššej futbalovej lige.

Peter Čögley (zdroj: MFK Skalica)

„Bola to pre nás náročná sezóna od prvého kola, kde sme nezachytili začiatok súťaže. Každým zápasom sme si hovorili, že už musíme vyhrať a zabodovať, no stále to neprichádzalo. Išlo o sezónu plnú negatívnych výsledkov, množstva zranení, kvôli ktorým mal tréner zložitú úlohu. Ak by som to zhrnul, išlo o zlú sezónu pre ViOn aj pre každého jedného hráča,“ obzrel sa za predošlým ročníkom skúsený obranca. Súčasťou Zlatých Moraviec bol Peter Čögley od ročníka 2018/2019.

Pre zmenu dresu sa rozhodol v aktuálnej sezóne, kde zavážil hlavne záujem trénera.