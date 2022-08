Ulice v Holíči sa premenia na pretekársku trať

V uliciach mesta Holíč sa uskutoční v sobotu 20. augusta) už 12. ročník Holíčskeho zámockého okruhu.

HOLÍČ. V Holíč sa opäť uskutoční už 12. ročník Holíčskeho zámockého okruhu. TASR o tom informoval hovorca mesta Jaroslav Čársky. Diváci sa môžu tešiť aj na zaujímavé pretekárske mená.

Prečítajte si

Prečítajte si Slovák žijúci v Japonsku: Robil som čašníka, aj keď som po japonsky nevedel. Zákazníci mali zábavu Čítajte

Primátor mesta Zdenko Čambal povedal, že ľudia uvidia aj pretekárske mená ako sú dvojnásobný majster sveta Carlos Lavado, Peter Baláž, Alfio Crespi, alebo Ján a Peter Darnadiovci.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podujatie sa začína o 9.00 h tréningami. Samotné preteky majú štart o 14.00 h. Vyhodnotenie pretekov bude o 18.00 h.

Súčasťou podujatia je aj 13. ročník Zámockých pivných slávností. "Ide o festival, kde si prídu na svoje milovníci piva a dobrej muziky. Začiatok je naplánovaný od 16.00 h v areáli Holíčskeho zámku a v rámci podujatia vystúpia skupiny Vinohrad, Take It Easy, SLZA, The Crownies a revival Fredieho Mercuryho," informoval Čársky.

Možno vás zaujme

Možno vás zaujme Na Záhorí chcú postaviť unikátnu ekologickú stavbu. Sídliť v nej bude škola Čítajte

Návštevníci budú môcť ochutnať pivá viac ako 14 pivovarov. Pripravená bude aj výstava veteránov, ktorá bude k dispozícii širokej verejnosti už od 8.30 h na zámku.