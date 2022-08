Bábky, ktoré obleteli svet, pomáhajú aj deťom s Downovým a Aspergerovým syndrómom

Od drevárstva, psychológie a pedagogiky prešla cez mediátorstvo až k umeniu.

ZÁHORIE. Zuzana Almáši Koreňová je spisovateľka, umelkyňa a pedagogička, pracuje v oblasti školstva, je spoluzriaďovateľkou Montessori materskej školy, mediátorkou a vedie ľudí k osobnej slobode, aby sa stali tvorcami svojho života a mohli čerpať z nekonečného množstva príležitostí.

Okrem toho vyrába unikátne bábky. Dokáže sa vcítiť do kože iných ľudí a pretvoriť tieto pocity do do bábok, ktoré vyrába na mieru duši a výzoru človeka. Liečia dušu a v celom svete je ich už viac ako tisíc kusov. Ale najmä, plní si svoje sny.

Kedysi dávno sa o jej osude pokúsila rozhodnúť učiteľka slovami, že z nej nič nebude. Od strednej drevárskej v nej však drieme rebel. Baví ju vyčnievať z radu aj napriek tomu, že sa stretáva sa s nevôľou okolia. Počúvať o tom, aká je iná, jej paradoxne robí dobre.

Zuzana Almáši Koreňová so svojimi bábkami. (zdroj: archív: Z. A. K. )

Ako sa to celé začalo?

Nápad vyrábať unikátne bábky má pôvod ešte v jej detstve. "Keď som mala 11 rokov upratovala som s mamou pivnicu a našla som škatuľu s marionetami, moja mama ma poslala ju vyhodiť. Nechápala som prečo. Ako pre dieťa to bol pre mňa poklad.

Ale išla som a bola som z toho veľmi smutná. Na druhý deň som si myslela, že tú škatuľu z koša vyberiem a už tam nebola," povedala.

V článku dozviete napríklad: Ako dopadol zážitok Almáši Koreňovej s bábkami z detstva?

Ako začala vyrábať vlastné bábky?

Mali bábky zo začiatku úspech?

Ako môžu bábky liečiť dušu?

Aký našla Almáši Koreňová spôsob, ako sa preniesť cez problémy iných ľudí, ktorým aktívne pomáha?

Ako vidí inklúziu v školách na Slovensku?

Časom na to zabudla, no v dospelosti stále rada skúšala niečo, čo nerobí nikto iný. Začala sa venovať výrobe umeleckých kraslíc z husacích vajec.

"Vymýšľala som si dizajny a jedného dňa som začala robiť výstavy, bola u mňa kamarátka, ktorá šila veľké bábky pre divadlá, ja som skôr minimalistka, takže som nevedela a ani nechcela robiť veľké bábky. Poprosila som ju, aby mi vyrobila menší strih, že si chcem vyrobiť bábku," vysvetlila.