Voda nie je samozrejmosťou. Treba si ju vážiť a narábať s ňou ako so zlatom, hovorí hydrolologička

Deficit zrážok pozorujeme na Slovensku už od jesene minulého roka.

ZÁHORIE. Pár dní daždivého počasia po dlhotrvajúcom sucho, ktoré na väčšine územia panuje, situáciu veľmi nezlepší. Aj keď sa posledné mesiace môžu javiť ako extrémne z pohľadu teplôt, možno pôjde o tie, o ktorých budeme v budúcnosti tvrdiť, aké boli teplotne príjemné. Ako je na tom z pohľadu podzemných zdrojov vody Záhorie? Aj o tom porozprávali klimatológ Maroš Turňa a hydrologička Jana Poórová.

Aktuálne je na Záhorí a na Slovensku veľké sucho, prečo to tak je a aký je úbytok zrážok?

Aktuálne je na Záhorí extrémne sucho, tak ako aj na približne 60 percent územia Slovenska. Dôvodom nie sú len zvýšené teploty vzduchu, ale najmä veľmi nízke úhrny zrážok, ktoré sme zaznamenali nielen v letných mesiacoch, ale deficit zrážok pozorujeme už od začiatku septembra 2021.

Najhoršie na tom je južná polovica Slovenska, kde boli miestami zrážky od prvého septembra 2021 až doteraz len na úrovni 50-60 percent normálu zrážok v daných oblastiach. Samozrejme, sucho sa zvýraznilo v júni a v júli, pretože je to teplé obdobie.

Tento rok je leto približne jeden až dva stupne Celzia nad dlhodobým priemerom a nedostatok zrážok stále pretrváva. Na niektorých miestach stredného a východného Slovenska bol súčet zrážok za máj a jún 2022 rekordne nízky od začiatku meraní.

Je pravda, že sucho súvisí aj s tým, že v zime je málo snehu? Ľudia to často hovoria, že keď ho je v zime veľa, po roztopení sa dostane do podzemných vôd a pôda je tak zavlaženejšia.

V zime 2021/2022 bolo na južnom Slovensku veľmi málo dní so snehovou pokrývkou. Napríklad, v Hurbanove bol počet dní so snehovou pokrývkou jeden centimeter a viac v poslednej zime len dvanásť, pričom priemer z rokov 1981 až 2010 je tridsaťsedem. V Košiciach bol počet dní so snehovou pokrývkou osemnásť a priemer z rokov 1981 až 2010 je štyridsaťštyri.

Snehu na južnom Slovensku bolo túto zimu nedostatok. Snehová pokrývka pomáha k doplnení pôdnej vlahy v jarnom období. Aktuálne sucho však nie je spôsobené len týmto nedostatkom snehu, ale je to predovšetkým z dôvodu dlhodobo nízkych úhrnov zrážok od minuloročnej jesene.

V akom zmysle súvisí voda s výškami teplôt?

Pri zvýšení teplôt dochádza k zvyšovaniu výparu z pôdy, a pôda sa tak viacej vysušuje. Tento trend je dlhotrvajúci, a ak bude v budúcnosti nedostatok zrážok, respektíve zrážky nebudú kompenzovať straty spôsobené zvýšeným výparom, tak môžeme očakávať častejší výskyt sucha a problémov, ktoré s tým súvisia.

Je niečo, čo by mohlo pomôcť zvrátiť nedostatok vody?

Hydrologické sucho je extrémna fáza odtoku, je to prirodzený jav, tak ako povodeň. A tie existovať budú. Ale musíme hľadať riešenia, ktoré čo najviac eliminujú dôsledky sucha aj povodní.