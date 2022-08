Kompas fanúšika 8. ligy: Letničie nemá trénera, Hradište zas brankára, Smolinské hlási výrazné obmeny

V ôsmej lige hlásia mužstvá množstvo transferov.

SENICA. 8. liga Senica má v novom súťažnom ročníku dvanásť účastníkov. Zo súťaže vypadol posledný Trnovec a postúpila Petrova Ves ako víťaz ligy. Nováčikmi je zas postupujúce Vrádište z nižšej súťaže a Borský Svätý Jur ako vypadávajúci celok z najvyššej oblastnej ligy. 8. liga Senica má paradoxne o jedného účastníka viac ako 7. liga, hrať sa bude dvojkolovo, teda 22 zápasov.

Účastníci 7. ligy Sporitka: Hradište pod Vrátnom, Letničie, Šajdíkove Humence, Borský Svätý Jur, Sekule, Koválov, Unín, Smrdáky, Smolinské, Kunov, Vrádište, Rovensko.

V článku sa dočítate: - Kto sa výrazne posilnil a kto zas oslabil? - Prečo nemá Letničie trénera a kto ho zatiaľ pri mužstve nahrádza? - Hradišťu chýba brankár, mali na lane náhradu, napokon nevyšla, prečo? - Ako sa pripravil na súťaž nováčik z Borského Svätého Jura? - Kunov podal pomocnú ruku senickej mládeži, ako v klube fungujú?

Šajdíkove Humence

Šajdíkove Humence nehlásia žiadne výrazné obmeny. Mužstvo aj naďalej povedie kouč Pavol Ivánek, z mužstva odišiel Peter Portel do Letničia, Slavomír Grunner do Štefanova. Smerom dnu prišiel mladý Alexander Gaša. Podľa trénera ešte môže prísť k zmenám, no v hľadáčiku aktuálne nemajú nikoho. V príprave sa stretli Šajdíkove Humence s Cerovou a českým Vsetínom.