Malacky chcú vybudovať parkovacie miesta pre cyklistov za státisíce

MALACKY. Mesto Malacky plánuje vybudovať parkovacie miesta pre cyklistov za viac ako 260-tisíc eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Predmetom zákazky je zhotovenie parkovísk pre bicykle na území mesta s väzbou na kľúčovú občiansku vybavenosť. Predpokladaná hodnota zákazky je 264 309 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 10. augusta.

Ide o vybudovanie piatich uzamykateľných prístreškov umožňujúcich zaparkovanie 174 bicyklov a dvoch voľne stojacích stojanov pre bicykle umožňujúcich obojstranné parkovanie.

„Celková navrhovaná kapacita parkovacích miest pre bicykle v rámci uzamykateľných prístreškov, aj voľne stojacich stojanov je pre 176 bicyklov," uvádza obstarávateľ. Ako dodáva, navrhovaná stavba rešpektuje a spĺňa podmienku prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.