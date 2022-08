Učiteľka našla spôsob ako odtrhnúť deti od telefónov, zapojila aj svoju rodinu

Pedagogička z Handlovej žije už 24 rokov na Záhorí. Vymyslela spôsob, ako pomôcť sociálne znevýhodneným deťom.

SENICA. Silvia Krišáková pochádza z Handlovej a jej manžel Jozef Krišák, bývalý hokejista, z Popradu. Vďaka športu sa pred viac ako dvadsiatimi rokmi ocitli v Senici, kde žijú doteraz. Krišáková je pedagogička, ktorá sa oddane venuje deťom. Vyskúšala si prácu v centre voľného času (CVČ) ale aj zástupkyne riaditeľky v základnej škole (ZŠ).

Napokon sa rozhodla zostať v centre voľného času, kde sa jej páči voľnosť a práci sa venuje aj mimo pracovnej doby, manžel jej pomáha a ich štyri deti tak majú dobrý základ do budúcnosti. Rozhodla sa konať dobro pre ostatných aj preto, lebo prišla o svoju mladú sestru a neter. Zanechalo to v nej stopu. V CVČ vymyslela, ako môže pomôcť sociálne znevýhodneným deťom.

Začala už pred dvadsiatimi rokmi

Už pred dvadsiatimi rokmi, kedy práve pracovala pre CVČ, bola aktívna a založila prvé materské centrum v Senici, ktoré funguje dodnes. Onedlho bude mať dvadsať rokov a je mimoriadne úspešné. "Vo februári 2006 sme boli prijatí za členov Únie materských centier Slovenska, ktorá spája materské centrá na celom Slovensku," skonštatovala.

Silvia Krišáková sa považuje za nesmelú introvertku. "Od malička potrebujem podporu, že ma niekto posunie. Mám nápady, ale nemám na odvahu. Vždy sa však nájde niekto vedľa mňa, kto ma povzbudí," povedala Krišáková, ktorej projekty sa však navonok zdajú veľmi odvážne ale aj veľmi obľúbené.

Učiteľka srdcom aj dušou

Krišáková odišla z CVČ na post zástupkyne riaditeľky na ZŠ. "Bála som sa toho, ale bola to jedinečná možnosť. Vedela som, že to bude ťažké, išla som do nového kolektívu, kde ma možno nie všetci ľudia úplne prijali, nebola som spomedzi nich, nebola som Seničanka, prišla som z CVČ," zaspomínala Krišáková s tým, že viac ako práca zástupkyne ju bavila práca s deťmi.

Inovácie vo vzdelávaní teda prinášala aj počas práce na ZŠ. Vo forme rôznych krúžkov.

Nestačilo jej to, čo robili na hodinách. "Bolo to len 45 minút a potom ďalšia hodina. Deťom som sa venovala aj navyše, začala som robiť výtvarné krúžky a to čom sa naučila v CVČ som priniesla do školy. Robila som to navyše."