Šírenie opičích kiahní sa nedarí zastaviť. Nie je správne nechať to tak, varuje virológ Klempa

Vírus sa podľa Borisa Klempu momentálne šíri dominantne v komunite gayov.

ZÁHORIE. Zdalo sa, že svet sa pomaly vracia do normálu. No pandémia ešte tiež nie je úplne zažehnaná a počty nakazených stúpajú. Okrem toho, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila šírenie opičích kiahní vo viac ako 70 krajinách sveta za stav globálnej zdravotnej núdze.

Spýtali sme sa teda virológa Borisa Klempu, ktorý pracuje pre BMC SAV ale taktiež odovzdáva svoje skúsenosti i študentom na Prírodovedeckej fakulte UK, ako vidí aktuálnu pandemickú situáciu. Dá sa podľa neho udržať stabilná situácia s covidom? Kedy očakávať ďalšiu vlnu, objavil sa nejaký nový variant?

Prípady nakazených postupné stúpajú, aj keď situácia je zatiaľ podľa ministra Lengvarského stabilná, myslíte, že sa dá takáto krivka udržať dlhšie?

V tejto chvíli sa veľmi ťažko niečo predpovedá, pretože situácia je veľmi neprehľadná. Myslím si, že infekcií je v skutočnosti oveľa viac, ako sa to môže zdať zo štatistík.

Úroveň PCR testovania je veľmi nízka, ľudia sa často testujú len doma, alebo vôbec. Našťastie, je ale veľká väčšina prípadov dobre zvládnuteľná aj doma, čo je určite dobrá správa.

Podobne aj v zahraničí je možné vidieť rôzne trendy. Niektoré krajiny v Európe akoby už začínali byť za vrcholom, niektoré postupne rastú. Takmer všade rastú aj hospitalizácie, ale určite je veľmi pozitívne, že len minimálne stúpajú hospitalizácie vyžadujúce intenzívnu starostlivosť či umelú ventiláciu.

Kedy možno očakávať zvýšený nárast nových nakazených, prípadne ďalšiu vlnu?

Bez ohľadu na to, ako prebehne táto súčasná letná vlna očakávam, že v septembri sa z hľadiska počtu infekcií situácia určite zhorší. Objektívne budú pre šírenie vírusu lepšie podmienky ako teraz. Nemalo by to ale nutne znamenať takú záťaž na zdravotníctvo ako predchádzajúce jesene.

V článku sa dozviete: Ako virológ vidí aktuálnu situáciu?

Odporúča prekrytie horných dýchacích ciest?

Môže nedôvera ľudí urýchliť príchod ďalšej vlny?

Sú na obzore nové varianty covidu?

Je situácia s opičími kiahňami vážna?

Ako sa prenášajú opičie kiahne?

Aká je prevencia voči opičím kiahňam?

Čakajú nás problémy s vtáčou chrípkou?

Aktuálne je spustené očkovanie štvrtou dávkou u ľudí nad 50 rokov a sprístupnené prihlasovanie na druhú dávku od 12 rokov, odporúčate tieto dve očkovania?

Filozofiou je v súčasnosti predchádzať ťažkým priebehom ochorenia, preto súhlasím, že ľudia, ktorí by ním mohli byť ohrození, sa môžu voči tomu chrániť štvrtou dávkou. Deťom od 12 rokov je dávka umožnená len imunitne oslabeným ľuďom.