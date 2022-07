Kompas fanúšika 6. ligy Západ: Mužstvá hlásia množstvo prestupov aj rošády na trénerských postoch

Od obnovenej krajskej súťaže očakávajú kvalitné zápasy aj derby stretnutia.

ZÁHORIE. Počas minulej sezóny bolo horúcou témou obnovenie 6. ligy Západ, vtedajšej 5. ligy, ktorá mala byť pôvodne zložená z mužstiev senickej a trnavskej oblasti. Súťaž sa podarilo obnoviť, ale bez celkov z trnavskej časti. Zloženie ligy bolo do poslednej chvíle veľkým otáznikom a aj keď v období prihlasovania sa figurovali medzi prihlásenými tímami Zvončín či Majcichov, napokon sa kvôli nízkemu počtu mužstiev z trnavskej časti prehlásili do oblastnej súťaže.

Liga tak bude mať zastúpenie zo Záhoria, kde pribudli najmä celky z popredných priečok najvyššej oblastnej súťaže, medzi nováčikov patrí Radimov, ktorý zostúpil z vyššej ligy, a taktiež rezerva Myjavy. Súťaž dopĺňa Brodské, ktoré minulú sezónu pôsobilo v 5. lige Juh.

Niektoré tímy vstupujú do nového súťažného ročníka bez výraznejších obmien, niektoré zas zaznamenali značné posuny v kádri. Zaujímavá je aj rošáda na trénerských postoch.

Zloženie 6. liga Západ: Brodské, Holíč, Rybky, Šaštín, Kúty, Mokrý Háj, Radimov, Jablonica, Stráže, Borský Mikuláš, Čáry, Hlboké, Kopčany, Myjava B.

Prinášame vám prehľad zmien a dianie vo všetkých spomenutých mužstvách.

V článku sa dočítate: - Aké je zloženie 6. ligy Západ? - Aké hlásia mužstvá odchody aj posily do kádrov? - Kto má z mužstiev tie najvyššie ambície a kto sa chce pohybovať v pokojných vodách? - Ako vnímajú mužstvá zloženie súťaže? - Čo prinesie Myjava B, ktorá je veľkou neznámou a aké má v súťaži ciele? - Medzi ktorými tromi mužstvami sa odohrala zaujímavá trénerská rošáda? - Ktoré tímy povedie v sezóne nový kouč? - Kto ide do ligy s rovnakým kádrom a kto hlási výrazné obmeny?

Holíč

Holíč počas celej uplynulej sezóny deklaroval záujem byť opäť súčasťou obnovenej krajskej ligy. Tím aj v nasledujúcej sezóne povedie tréner Roman Konečný. V kádri cez leto nezaznamenali výrazné zmeny, smerom von odišiel Volodymyr Yarish do Alekšiniec, smerom dnu sa vrátil iba Marek Spazier z Rakúska. Káder je podľa trénera stále otvorený a možné sú ešte nejaké pohyby.

V príprave sa Holíč stretol v modelovanom zápase s Európskou futbalovou akadémiou z amerického Dallasu, kde si zahrali proti kategórii U21. Okrem toho absolvovali aj pohárový zápas v rámci Slovnaft Cupu s Mokrým Hájom, kde po remíze 1:1 rozhodli penalty pre súpera.

„Letná príprava bola krátka, máme dovolenkové obdobie, je to ťažké, lebo sa toho natrénuje veľmi málo, ale bojujeme,“ zhodnotil prípravu tréner Konečný. Zloženie krajskej súťaže je iné, ako sa pôvodne predpokladalo, no Holíču tento model vyhovuje. „Ide o kvalitnejšiu polovicu okresu, s ktorou sme bojovali aj v minulej sezóne. Osobne som so zložením spokojný, nebude to pre nás náročné na cestovanie, pre fanúšikov liga ponúkne derby zápasy a atraktivitu,“ uzavrel Konečný.

Rybky