V Rohožníku otvoria obecné múzeum, vybudoval ho starosta spolu s obyvateľmi

ROHOŽNÍK. V Rohožníku v okrese Malacky otvoria v sobotu 30. júla unikátne obecné múzeum, ktoré vybudoval starosta obce spolu s obyvateľmi. Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý prispel na projekt z regionálnej dotačnej schémy, o ňom informuje na svojej webovej stránke. Obecné múzeum v Rohožníku podľa samosprávy podporí kultúru aj cestovný ruch v regióne.

Múzeum budoval starosta Rohožníka Peter Šváral so svojimi obyvateľmi, najmä dôchodcami. Veľa predmetov pochádza práve z ich povál a pivníc. „Vznik múzea bol inšpirovaný Sedláckymi dvormi počas našich slávností. Uvedomili sme si, že poklady, ktoré majú obyvatelia zozbierané, by si zaslúžili miesto na stálu výstavu,“ vysvetľuje starosta. Múzeum vzniklo v časti priestorov, kde bola kedysi napríklad pálenica.

„Je plné predmetov, ktoré rozprávajú príbeh našej obce. Máme napríklad aj funkčnú pec na chlieb. Máme však čo zlepšovať a do budúcnosti by som si prial, aby to bolo aj miesto, kde sa dá posedieť," dodal starosta.