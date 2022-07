V Senici obnovia park v blízkosti historickej Sokolovne, zachovajú pôvodný vzhľad

Do rekonštrukcie parku okolo sokolovne efektívne vstúpili aj pamiatkari.

SENICA. Seničania sa môžu tešiť z úspešnej rekonštrukcie budovy bývalého letohrádku, sokolovne a vybudovania nového mestského múzea. Ďalšou víziou je komplexná obnova priľahlého areálu budovy, kde by mal byť obnovený pôvodný park.

Radnica už odovzdala v pondelok 25. júla stavbu projektu Revitalizácia exteriéru Sokolovne – park realizátorskej firme.

Po dokončení sa obyvatelia budú môcť kochať novou zeleňou a doplneným parkovým mobiliárom. Realizácia projektu však skrýva ďalší benefit, a to viaceré vodozádržné opatrenia na zlepšenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

"Ide o prvý z väčších projektov, ktoré podporia zadržiavanie vody v našom meste," vysvetlila Tatiana Moravcová, hovorkyňa mesta Senica.

Vznikne pastva pre oči

Okrem trvalkových záhonov a trávnatých povrchov v areáli vyrastú aj krovito trvalkové zosadby, okrasné čerešne a javory. V parku budete môcť nájsť v celku 3539 rastlín.

Na tento fakt reagovala Jana zo Senice s obrovským nadšením. "To myslíte vážne? Toľko rastlín? Tak to bude naozaj krása, na to už sa veľmi teším," povedala.

Vysadený by mal byť aj strom pred budovu sokolovne, ktorý je zachytený na historických fotografiách. "Predpokladá sa, že išlo o magnóliu," informovala Moravcová.

Pamiatkari mali požiadavky