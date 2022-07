V Malackách sa do materských škôl hlási minimum ukrajinských detí

Ukrajinské deti žiadnym spôsobom neobmedzujú miesta v škôlkach pre deti z Malaciek.

MALACKY/BRATISLAVA. Mestá Pezinok a Malacky v Bratislavskom samosprávnom kraji evidujú minimum prihlášok do materských škôl od detí odídencov z Ukrajiny. V Senci zriadili pre deti adaptačné centrum.

"Čo sa týka ukrajinských detí, na zápis prišli dve deti, ktoré ´nevytlačili´ slovenské deti," povedala pre TASR referentka komunikácie z mestského úradu Pezinok Daniela Malíková.

Jedno dieťa bolo pre vek odporučené do základnej školy a druhé nebolo prijaté, a to z kapacitných dôvodov. V Pezinku majú problém s umiestnením detí do materských škôl, dôvodom je najmä nedostatočná kapacita.

Materská škola v Malackách eviduje štyri žiadosti o umiestnenie ukrajinských detí. Hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová pre TASR uviedla, že žiadnym spôsobom tieto deti neobmedzujú miesta pre tie z Malaciek.

Mesto Senec eviduje prihlášky do materských a základných škôl aj od odídencov z Ukrajiny v počte 202. "Senec pre deti vo veku päť až sedem rokov zriadilo Adaptačné centrum pre 25 detí. Mesto nezačlenilo deti z Ukrajiny do seneckých škôl, keďže chýbajú kapacity pre deti s trvalým pobytom v Senci," dodala pre TASR hovorkyňa mesta Martina Ostatníková.