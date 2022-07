Zelená strecha bola kedysi na Slovensku doslova fikciou, hoci je známa už stáročia

Zelené strechy prinášajú do miest príjemnejšiu klímu a robia ich odolnejšími.

Proces realizácie zelenej strechy v Skalici sa blíži do finále. (Zdroj: MsÚ Skalica)

SKALICA. Pojem zelená strecha bol donedávna známy najmä v severských krajinách. Priekopníkom v strednej Európe sa stalo Nemecko, tam majú zelené strechy už desiatky rokov. Istý čas sa zapája už aj Slovensko. Zelená strecha dokonca vzniká aj na Záhorí.

Klimatológovia varujú pred následkami klimatických zmien, aktuálne je to cítiť na extrémnych horúčavách po celom svete. Zlepšiť klimatické podmienky je dlhá cesta zložená z mnohých krokov, jedným z nich môže byť práve zelená strecha. Je jedným z adaptačných opatrení, ktoré prinášajú do miest príjemnejšiu klímu a robia ich odolnejšími.

Zelená strecha v Skalici

V Skalici práve prebieha dokončenie zelenej strechy. Jozef Hlavatý, vedúci oddelenia strategického rozvoja, výstavby a životného prostredia mesta Skalica vysvetlil, že vzniká pri rekonštrukcii základnej školy.

"Zámerom bolo pri rekonštrukcii starých striech objektov MŠ Clementisa dodať projektu pridanú environmentálnu hodnotu," povedal.

Strechu začali realizovať len nedávno, v máji roku 2022. Predpoklad ukončenia je predbežne datovaný na august 2022.

Zuzana zo Skalice je nadšená a sama by takú strechu prijala. "Je to, že wau, bola som veľmi prekvapená, že práve naše mesto sa na toto podujalo. Smerujeme k lepšej budúcnosti, aj ja by som chcela takú strechu," povedala.

Jozef takú strechu videl iba vo filme. "Naživo som to tuším ešte nevidel. Ale to je super, veď to reguluje teplotu a asi aj iné výhody má táto vec," skonštatoval.