Do nemocnice prišiel s hnačkou, domov sa vrátil so zdravotným postihnutím

Chlapec sa nemal dožiť podľa lekárov piatich narodenín, dnes má 27 a bojuje ďalej.

ZÁHORIE. Dagmar Sziová porodila zdravé bábätko, syna Jakuba. Keď mal šesť mesiacov, dostal hnačky a hospitalizovali ho v nemocnici. Domov sa už však vrátil úplne iný. Aktuálne má 27 rokov, hoci mu lekári predpovedali, že sa sotva dožije piatich rokov. Manžel sa odmietol starať o postihnuté dieťa a rodinu napokon opustil.

Neskôr došlo k ďalšej smutnej udalosti, Sziovej dcéra Lucia dostala rakovinu, keď mala dva a pol roka. Svoj boj prehrala, čo tak veľmi zranilo Sziovej otca, až napokon dostal porážku a zomrel.

Najviac v živote jej pomohla mama, o ktorú sa teraz na oplátku stará. Vychováva aj mladšieho syna Adama, a aby toho nebolo málo, v opatere má i vnučku Sašku.

Fatálna chyba

Sziovej syn Jakub sa z bežného pobytu v nemocnici vrátil zmenený na nepoznanie.

"Vrátili mi ho apatického. Keď som videla v akom je stave, povedala som mužovi, že ideme naspäť na pohotovosť, lebo sa hneď povracal. Išla som na pohotovosť a lekár mi povedal, že mu nič nie je a mám mu dať paralen. No on už mal zášklby," vysvetlila začiatok všetkých problémov.

V článku sa ďalej dozviete: Ako to vlastne dopadlo s jej synom Jakubom?

Ako jediná chyba lekára dokáže zmeniť celý život?

Ako to napokon dopadlo s lekárom, ktorý Jakubovi nepomohol?

Aké ďalšie problémy postretli Dagmar Sziovú?

Kto jej najviac pomohol?

Ako celú situáciu zvláda?

Ako môžete pomôcť aj vy?

Prosila teda muža, aby ju vzal do inej nemocnice, kde poznala primára detského oddelenia, spoliehala sa, že Jakubovi pomôžu. "Muž povedal, že nech malý skape, že on sa o kripla starať nebude a nezavezie nás. Povedala som, že zavolám políciu, nakoniec nás do nemocnice zaviezol a nechal nás tam," povedala Sziová.