Skalickí dopraváci pohotovo zachránili život malému dieťaťu

Išlo doslova o sekundy. Zúfalému otcovi pomohli policajti.

SKALICA. Skalickí dopraváci Lukáš Králik a Petra Bartošíková kontrolovali v utorok 12. júla podvečer dodržiavanie pravidiel cestnej premávky v obci Petrova Ves. Stalo sa niečo, čo nečakali.

Krátko pred 19:30 sa pri hliadke zastavilo auto, ktorého vodič ich poprosil o pomoc. Jeho len niekoľkotýždňové dieťa malo totiž vážne problémy s dýchaním a potreboval sa čo najrýchlejšie dostať do nemocnice.

"Policajti nezaváhali, rýchlo skočili do auta a mužovi spravili doprovod až do skalickej nemocnice. Tam už si malú pacientku prevzali do starostlivosti lekári," informovala Zlatica Antalová, hovorkyňa KR PZ Trnava.

Niekoľko minút nato prijalo trnavské operačné stredisko hovor, v ktorom muž policajtom úprimne poďakoval.

"Chcem veľmi pekne poďakovať policajtovi a policajtke, a to „Kobre“, ktorá mi dnes spravila sprievod do nemocnice, pretože mi prestala dýchať dcéra. Veľmi pekne ďakujem," znelo poďakovanie otca dieťaťa.