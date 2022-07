Pripravujú cyklotrasu, má viesť zo Senice až po Šaštín-Stráže

Cyklotrasa v dĺžke 14,67 kilometra by mala viesť pozdĺž toku rieky Myjava.

SENICA. Mesto Senica ako člen Miestnej akčnej skupiny (MAS) Záhorie pripravuje spolu s ďalšími členmi projekt na cyklotrasu, ktorá by mala spojiť Senicu a Šaštín-Stráže.

Vyše 14 kilometrov

TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Cyklotrasa v dĺžke 14,67 kilometra by mala viesť pozdĺž toku rieky Myjava od senického letiska a napojiť by sa mala na existujúcu cyklotrasu pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie. "Súčasťou navrhovanej cyklotrasy je aj odbočka do obce Dojč v dĺžke 1,23 kilometra. V rámci realizácie by mali byť postavené aj dve lávky ponad rieku Myjava a odpočívadlo umiestnené v blízkosti baziliky," uviedla Moravcová.

MAS Záhorie pripravilo projektovú dokumentáciu pre územné konanie, ktoré momentálne prebieha. "O krok ďalej je úsek dlhý päť kilometrov od senického letiska po odbočku na obec Dojč, na ktorý mesto už spracováva projektovú dokumentáciu na stavebné konanie. Táto časť cyklotrasy by mala byť projektovo hotová už v auguste tohto roka," doplnila hovorkyňa mesta.

Z plánu obnovy

Zámerom samosprávy je uchádzať sa na výstavbu tejto časti cyklotrasy o finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti, ktorý je zameraný na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry.

Financovanie z plánu obnovy je vo výške 100 percent. "Verím, že budeme s projektom úspešní, keďže mesto ako najväčší člen MAS Záhorie je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy z plánu obnovy. Radi by sme cyklotrasu v budúcnosti potiahli až po rieku Moravu, kde by sa napojila na Moravskú cyklomagistrálu. Prepojil by sa tak celý región a cyklisti by sa pohodlne dostali na Baťov kanál alebo dokonca Devín," informoval primátor Senice Martin Džačovský.