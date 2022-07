Razia v Šaštíne, majiteľ diskotéky dostal pokutu a musel na tri dni zatvoriť

Policajti sa zamerali na požívanie alkoholu neplnoletými osobami v istom podniku v Šaštíne.

SENICA. Šaštínski policajti spolu s kolegami zo Skalice a Trnavy sa minulý piatok zamerali na istý zábavný podnik v meste Šaštín- Stráže. Posvietili si na požívanie alkoholu mladistvými osobami.

"V piatok, krátko pred polnocou, skontrolovali policajti všetky osoby v podniku. Z približne 50 osôb, mladších ako 18 rokov, malo niekoľko pozitívne dychové skúšky na alkohol. V priestoroch zariadenia sa dokonca zdržiavali aj deti mladšie ako 15 rokov, bez sprievodu zákonného zástupcu," popísala Mária Linkešová, krajská hovorkyňa polície.

Pod vplyvom alkoholu bolo 6 chlapcov a 2 dievčatá. Dievčat bolo síce menej, no nafúkali o to viac. V dychu mali približne 0,8 promile .

Riešia to ďalej

"Policajti všetky prípady opitých detí na mieste zadokumentovali a spisy v najbližších dňoch postúpime obciam, v ktorých majú trvalé bydlisko, na ďalšie konanie. Mladiství budú, v sprievode svojich rodičov, riešení za požívanie alkoholu. Vo veci bude konať aj príslušný odbor sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny," doplnila hovorkyňa.

Pri kontrole prevádzky zistili príslušníci Finančnej správy opakované pochybenia, a preto jej majiteľovi uložili blokovú pokutu vo výške 3000 eur a od rruhe hodiny nadránom nariadili jej uzavretie na 72 hodín.

Hrozia sankcie

V zmysle zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

"Za porušenie zákona môže hroziť zákonnému zástupcovi nielen finančná pokuta, ale aj pozastavenie vyplácania prídavkov na dieťa," povedala hovorkyňa s tým, že apelujú na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde a s kým trávia ich deti voľný čas.

Polícia bude v podobných akciách pokračovať počas celých prázdnin.