Štefánikovi akoby z oka vypadol. S nadšením a zadarmo prednáša generálove múdrosti

Matúš Tomáška učí deti i dospelých dôležitú časť histórie nezabudnuteľnou formou.

BREZOVÁ POD BRADLOM. Generála Milana Rastislava Štefánika pozná takmer celé Slovensko a tým, čo veľa nevedia, o ňom ochotne a s nadšením porozpráva Matúš Tomáška. Obrovskú časť svojho voľného času trávi na pietnom mieste generálovho odpočinku a pútavo rozpráva návštevníkom rôzne zaujímavosti zo Štefánikovho života.

Čo je však najprekvapivejšie, robí to celkom zadarmo a zo srdca. Mohyla ožila vďaka entuziazmu. Keď si oblečie Štefánikovu uniformu, akoby mu z oka vypadol.

Tomáška má 36 rokov, pochádza z Brezovej pod Bradlom. Keď mal 18 rokov, odišiel zo svojho rodného mesta hľadať niečo, čomu by sa venoval. Napokon to našiel a vrátil sa spolu s rodinou do svojho rodiska. Mladí ľudia zvyknú z malých miest skôr utekať, Tomáška je však pravým opakom.

"Keď som odchádzal, vedel som, že sa chcem vrátiť. No mal som jasno, že sa vrátim až vtedy, keď budem vedieť byť pridaná hodnota pre mesto, prostredie a ľudí. Covidová doba mi pomohla ujasniť si to, vedel som, že je správny čas," povedal.

Očaril ho generál Štefánik

Tomáška sa rád stretával so známymi v kaviarňach. Keď prichádzal do Brezovej, rád sedával na námestí. "Raz som sa rozhodol, že tam nebudem chodiť len 'kecať.' Tento región má jednu významnú osobnosť. Vedel som, že to môže byť síce kvalitný marketing, ale treba najmä kvalitný obsah. Peniaze nie sú na prvom mieste," vysvetlil.

Zážitok a úžitok považuje za prioritu. Inšpirovala ho kniha o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý dva razy obcestoval zemeguľu. Začal teda pražiť kávy, symbolicky z miest, ktoré precestoval práve Štefánik.

"Štefánik miloval Kopanice, stále sa na ne odvolával. Preto som práve tu chcel vyrozprávať jeho príbeh a skrývať ho do kávových zŕn," vysvetlil Tomáška. Dodal, že túži vytvoriť raz zážitkovú pražiareň práve v Brezovej pod Bradlom.