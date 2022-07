Lektorka sebaobrany: Oblečenie žien nie je argument na obťažovanie, je to výhovorka

Bianka Urbanovská je prvou certifikovanou lektorkou povzbudzujúcej sebaobrany.

ZÁHORIE. Bianka Urbanovská má 27 rokov, na prvý pohľad je to drobná žena, a zrejme by nikomu nenapadlo, že práve ona učí ľudí, ako sa brániť. Je prvou certifikovanou lektorkou povzbudzujúcej sebaobrany, z originálu empowerment self defense, na Slovensku. Takmer 3 roky bola jedinou takouto lektorkou svojho druhu na Slovensku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Učí na Slovensku ale i v zahraničí (Kostarika, Albánsko, Praha). Vlastný priestor zatiaľ nemá, spolupracuje s rodinnými centrami, v útulnom a príjemnom prostredí.

Prečítajte si

Prečítajte si Samoživiteľka dvoch detí prišla pre rakovinu o všetko. Podľa lekára sa jej nechcelo chodiť do práce Čítajte

Založila sociálne siete ZA SEBA, pretože podľa nej sebaobrana nie je len fyzická, ale je aj o vnútornom nastavení, osobných hraniciach, sebavedomí, asertivite a chuti postaviť sa za seba. Veľa z týchto informácií dokáže šíriť práve pomocou nich.

Bianka Urbanovská učí sebaobrane. (zdroj: archív: B.U.)

Ako ste sa dostali k tomu, že učíte ženy sebaobrane?

Ešte počas štúdia na Kostarike som absolvovala rovnaký kurz, aký teraz učím a povedala som si, že ten pocit, ktorý som mala, keď som sa z neho vracala, je taký dobrý, že ho chcem šíriť ďalej.

Odvaha ozvať sa voči bežným (no pre mňa vtedy veľmi stresujúcim) poznámkam okoloidúcich, na tlaky spolužiakov pri robení školských projektov či schopnosť nastaviť si hranice vo vzťahu s ľuďmi, ktorých mám rada, to bolo veľmi oslobodzujúce.

Schopnosť využiť jednu z našich super zbraní, náš hlas, zakričať DOSŤ alebo NIE, aby potom moje áno bolo úprimnejšie a bez strachu, bola asi najväčšia výzva, ale teraz kričím na povel.

V článku sa dozviete: Stretáva sa lektorka sebaobrany s hejtermi?

Bol problém rozbehnúť jej projekt?

Ako projekt ZA SEBA funguje?

Majú ľudia záujem učiť sa sebaobrane?

Majú záujem aj muži?

Ako súvisí napríklad strach odmietnuť niekoho/niečo so sebaobranou?

Je oblečenie žien argument na obťažovanie?

Ako ísť bezpečne na dovolenku?

No a navyše sme sa tam naučili aj zopár fyzických techník, na ktoré odvtedy len nabaľujem.

Stretávate sa aj s hejtermi?

Stretávala som sa, najmä zozačiatku. Išlo o rôzne typy útoku od toho, že ženám dávam falošné nádeje, že neviem, čo robím, cez posmešky na mňa ako osobu až po vyhrážanie sa násilím, hlavne sexualizovaným.