Ako sa Mariana Čengel Solčanská dostala k režírovaniu? Pôvodne túžila byť princeznou

Predmetom tvorby Mariany Čengel Solčanskej sú najmä témy, ktoré sa jej bytostne dotýkajú.

Ak by sme mali vybrať niekoľko najzaujímavejších predstaviteľov slovenskej kultúry, jednoznačne by medzi nich patrila Mariana Čengel Solčanská. Netreba príliš vysvetľovať, kto to je. Preslávila sa režírovaním a scenármi. Okrem toho je autorkou historických románov. Vyštudovala kulturológiu s politológiou a réžiu hraného filmu. Režírovala filmy s historickou tematikou no spoločnosť zaujala aj tými politickými. Zaujíma sa o kultúru i politické dianie, čo dokazujú aj jej komentáre na SME.sk.

Komentár z piateho júna hovorí zrejme z duší mnohých ľudí. Vysvetlila v ňom, že 'kultúra nás povyšuje nad hovädo'.

Podľa Čengel Solčanskej sa identifikujeme práve cez kultúru , nie cez diaľnicu do Košíc, nájomné byty a pokosené trávniky pri 'bizniskách.'

"Ak nás niečo spasí, nebude to repertoár Národného divadla, ale kultúra v regiónoch, spoločne žité a prijímané odhodlanie porozumieť svetu, ktorého sa dotýkame, keď vystrieme ruku, toho sveta, ktorý vidíme z okna," napísala.

Spýtali sme sa jej ako sa začala jej režisérska kariéra a kde berie inšpiráciu. Prezradila, čo považuje za svoj najväčší úspech a taktiež, ku ktorému filmu má najväčšiu citovú väzbu a ako vnímala reakcie ľudí na jej politické filmy.

Ako sa začala vaša režisérska kariéra?

Štúdiom réžie na VŠMU.

Túžili ste byť vždy režisérkou?

Nie. Túžila som byť princeznou.

Ste aj spisovateľkou, zvyčajne autorkou scenárov ku svojim filmov ale aj historických románov, čo vás inšpiruje?

Nepotrebujem inšpiráciu v tomto zmysle, ako sa pýtate. Existujú témy, ktoré sa ma bytostne dotýkajú, alebo ma zaujímajú a tie sú potom predmetom tvorby.

V článku sa dozviete: Koľko filmov zrežírovala?

Prečo sa venovala aj filmom s politickou tematikou?

K akému svojmu filmu má najšpecifickejší vzťah?

Čo je zaujímavé na jej poslednom diele?

Prečo písala o generálovi Štefánikovi?

Čo ju na ňom najviac prekvapilo?

Kto vás k umeniu priviedol?

Je možné viesť dieťa k porozumeniu a láske k umeniu, ale aby ste začali umenie tvoriť, je potrebný talent. A potom vôľové vlastnosti, predovšetkým pracovitosť a precíznosť. Asi sa pýtate na zlomové okamihy. Takým bolo, keď som čítala Dilongove verše, alebo keď som videla Bergmanovu Siedmu pečať.