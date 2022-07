Profesor Krčméry: Zažili sme pokles ostražitosti už dvakrát, vždy sa nám to vypomstilo

Pri súčasnej zaočkovanosti v EÚ neočakáva zatváranie hraníc.

Vladimír Krčméry je odborníkom na tropické choroby, od 90. rokov sa venuje rozvojovej pomoci. Zakladal a do roku 2013 ako rektor viedol Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. (Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

ZÁHORIE. Obdobie dovoleniek a spoločenských akcií sa vďaka priaznivej pandemickej situácii rozbehlo a je v plnom prúde. Má to však i svoje riziká. To, že je pandemická situácia relatívne pokojná, neznamená, že Covid-19 zmizol. Ako povedal profesor Vladimír Krčméry, člen ústredného krízového štábu ministerstva vnútra a člen pandemickej komisie, percento pozitivity extrémne narastá a ambulancie sa plnia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pýtali sme sa, či sa máme obávať ďalšej vlny, či sa treba báť cestovania, kedy príde ďalšia vlna a či hrozí vysoká úmrtnosť. Taktiež prezradil, aký scenár očkovania možno očakávať a či môže vypuknúť nejaké iné ochorenie.

Možno vás zaujme

Možno vás zaujme Zasklievacia firma dlhuje zákazníkom desaťtisíce, na majiteľa upozorňuje aj inšpekcia Čítajte

V poslednej dobe odznela myšlienka, že Covid ešte nepovedal posledné slovo, ako to vidíte z odborného hľadiska?

Stotožňujem sa s názorom generálneho tajomníka WHO, ktorý formuloval na stretnutí s pandemickou komisiou pred tromi týždňami v Bratislave, že Covid nám narastá, najmä v juhozápadnej Ázii a v západnej Európe a USA. Povedal to najvýstižnejšie a ja to neviem povedať lepšie. „Ponaučenie z pandémie vyprchá a cyklu paniky sa bude opakovať,“ povedal. Percento pozitivity brutálne narastá, ambulancie sa plnia, našťastie, nemocnice zatiaľ nie.

Čo sú to opičie kiahne a zootonická chrípka? Opičie kiahne sú druhom kiahní, ktoré sa šíria ako vírus. Do ľudského organizmu sa môže dostať dýchacími cestami, cez sliznice alebo pri poranení kože. Zväčša sú nositeľmi zvieratá. K prenos z človeka na človeka dochádza kontaktom s infekčnými léziami (vyrážkami), telesnými tekutinami, veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre počas priameho a dlhodobého kontaktu, nepriamo, napríklad kontaminovanou posteľnou bielizňou alebo oblečením. K prenosu dochádza oveľa ťažšie ako pri bežných virózach. Zootonická chrípka, aviárna chrípka alebo vtáčia chrípka, je infekčné ochorenie vtákov spôsobené chrípkovým vírusom A, ktorý však môže nakaziť aj niektoré druhy cicavcov, vrátane človeka. Kmeň H5N1 vírusu vtáčej chrípky môže ohroziť aj ľudí. Všetky obete sa s najväčšou pravdepodobnosťou nakazili priamo od vtákov. Riziko spočíva v možnej mutácií tohto kmeňa, ktorý sa tak môže stať vysoko prenosným aj z človeka na človeka, rovnako ako klasická chrípka.

Krajiny západnej Európy potvrdili nárast nových prípadov. Začiatok ďalšej vlny potvrdil aj náš minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Odborníci však zdôrazňujú, že sa nemusíme obávať, je to však naozaj tak, nie je sa čoho báť?

Zažili sme pokles ostražitosti už dvakrát a vždy sa nám to vypomstilo, preto pandemická komisia ministerstva zdravotníctva zasadala v júni už dvakrát, a krízový štáb raz. Máme scenár aj na obrovskú vlnu typu Mount Everest (2020), ako aj na postupný nárast typu Stolová hora (2021).

V článku sa dozviete: Máme sa obávať cestovania a dovoleniek vzhľadom na pandémiu?

Kedy možno očakávať ďalšiu vlnu pandémie?

Bude potrebné zaviesť rovnaké plošné opatrenia ako pri predchádzajúcich vlnách?

Mohlo by dôjsť k tomu, že niektoré krajiny začnú zatvárať hranice už počas dovoleniek?

Je ešte očkovanie účinné?

Čo odporúča odborník Vladimír Krčméry?

Môže sa stať, že vypukne nejaká iná pandémia?

Do toho sa môžu v pandémii objaviť aj iné epidémie paralelné, napríklad sporadické outbreaky takzvaných opičích kiahní alebo zootonickej chrípky.