Pohárové finále ovládli Kopčany. Favorizovanú Jablonicu porazili rozdielom triedy

Prvé oslavy mužstva vypukli na senickej benzínke.

SENICA. Vrchol dlhej a náročnej sezóny v senickej oblasti prinieslo finále pohára Sportika Cup. Súťaž mala už svoj tretí ročník, v dvoch predošlých si odnášali trofej Rybky, ktoré sa však tentokrát do finále neprebojovali.

Prvý rok sa pohár hral na štadióne v Senici, jeho dej sa minulú sezónu preniesol do Skalice na „Letňák“ a tento ročník sa opäť uzavrel na senickom štadióne, ktorý sa stal lákadlom pre amatérske mužstvá.

Do finále sa prebojovala Jablonica, a to cez Osuské (2:0), Sobotište (2:0) a Kúty (2:1), a taktiež Kopčany, ktoré v pohári zdolali Moravský Svätý Ján (5:1) a v semifinále vyradili Rybky (0:2).

Množstvo zahodených šancí

Jablonica išla do finále v úlohe favorita, čo však nepotvrdila a víťazstvo v pohári jej utieklo už po druhý raz. Minulú sezónu nestačili v Skalici na Rybky, ktoré ich zdolali rozdielom triedy. Na finále si našli cestu aj viac ako tri stovky divákov, ktorí na zápase vytvorili skvelú atmosféru.

Obe mužstvá od úvodných minút hrali otvorený ofenzívny futbal a diváci na prvé šance nemuseli dlho čakať. V 3. minúte stretnutia mohol otvoriť skóre Galba, no Vaculka si poradil. V 11. minúte to skúsil Hrušecký, jeho strelu Sloboda vyrazil na roh, z ktorého zahodil skvelú príležitosť Veselý.

Postupne sa šance striedali na oboch stranách, šťastie skúšali Tomáš Slovík, na druhej strane zas Richard Neúročný. V 35. minúte Jablonica prišla o stopéra Koníčka, ktorého kvôli zraneniu museli vystriedať. Po jeho odchode z hracej plochy začali padať góly do jablonickej brány.

V 38. minúte prišiel o loptu Mihalcsak, čo využil Zabadal a ukážkovou strelou do ľavého vinkla dostal Kopčany do vedenia – 0:1. Pred koncom prvého polčasu mohla Jablonica vyrovnať, no Vaculka svoj tím bravúrnym zákrokom podržal, keď za svoj chrbát nepustil strelu Predmeského. Pred odchodom do kabín sa k lopte dostal opäť Zabadal, ktorý zvýšil na 0:2.

Úvodné minúty druhého dejstva nepriniesli žiadny vzruch. Postupne si obe mužstvá vytvárali šance. Za Jablonicu skúšali šťastie Pátek či striedajúci Januška, za Kopčany zas Zabadal a Švrček, no gól divákom nedo-prial ani jeden z nich. Na ten si museli počkať do 64. minúty, kedy sa z priameho kopu nemýlil Neúročný, ktorý zvýšil vedenie Kopčian už na 0:3.

Momentka z pohárového finále medzi Jablonicou a Kopčanmi (zdroj: Jozef Komorný)

Jablonica však hlavy nevešala, na súpera v posledných minútach zápasu zatlačila, čo sa im napokon vyplatilo, keď v 78. minúte Dominik Slovík využil zaváhanie obrany súpera a strelou pod brvno znížil na 1:3.

Ten istý hráč mohol ešte v 83. minúte opäť skórovať, no trestuhodne zahodil šancu, keď jeho hlavička z tesnej blízkosti letela ponad bránu. Záverečné minúty priniesli pre Jablonicu krutý rezultát, keď Hrušecký využil zaváhanie v jablonickej obrane a z polovice ihriska uzavrel na konečných 1:4.

Čakali tlak súpera