K ochrane klímy možno prispieť aj častejším bicyklovaním

Nová cyklotrasa v Senici je skvelým tipom, ako ušetriť financie za pohonné hmoty, bezpečne prejsť do práce či obchodu a ešte prispieť k ochrane prírody.

SENICA. Investíciu do výstavby prvej etapy cyklodopravných trás v meste Senica ohlásili približne pred rokom. Aktuálne je vo finále. Seničania sa tak do práce, školy, za službami či k zdravému pohybu dostanú bezpečnejšie i ekologickejšie po novovybudovaných cyklistických komunikáciách v dĺžke viac ako päť kilometrov. Je to príklad toho, ako zmenšiť intenzitu dopravy a klimatickú krízu. Dá sa to aj rozvojom ekologickej dopravy.

Spoločná jazda

Radnica v Senici uskutočnila pri príležitosti ukončenia spomínaného v stredu 27. júna tlačový brífing. Predchádzala mu netradičná spoločná jazda po novovybudovanej cyklotrase, ktorá predstavila všetky súčasti cyklistickej infraštruktúry, ktoré počas uplynulého roka v Senici.