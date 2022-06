Futbal v Sobotišti cez víkend oslávi svoju storočnicu

V klube nedávno otvorili novú budovu štadióna.

SOBOTIŠTE. Sobotište oslávi cez leto významný míľnik, ktorým je storočnica futbalového klubu. Účastník najvyššej oblastnej súťaže nedávno slávnostne otvoril novopostavenú a vytúženú budovu štadióna.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pri tej príležitosti sme sa porozprávali s mladým, len 28-ročným predsedom klubu Patrikom Kadlečíkom.

Ide pre váš klub o špeciálny rok, počas ktorého sa píše jeho storočnica. Aké oslavy plánujete a ako budú prebiehať?

Na začiatku plánovania akcie sme sa rozhodli, že keď už to je oslava sto rokov futbalu, oslávime to vo veľkom a naplánujeme program na celý víkend. Akcia sa začína v sobotu 25. júna od 12.00 hod. Futbalové zápasy odohrajú A-mužstvá Sobotište s Vrbovcami, starí páni Sobotišťa verzus Mužstvo futbalových zázrakov Mufuza s mnohými známymi osobnosťami ako Ivan Vojtek, Pavol Topoľský, Ivan Hlaváček, Rastislav Sokol, Marián Labuda a mnoho ďalších.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Skaličania budujú prvoligový káder Čítajte

Počas celej soboty bude bohatý sprievodný program za účasti hviezd kultúrno-spoločenského života. Na fanúšikov čakajú mnohé atrakcie, program pre deti, koncerty Mirky Galis Partlovej, Rockové šialenstvo (Marián Greksa, Henry Tóth, Slávo Repaský) a koncert rapera Suverena.

Program na nedeľu 26. júna je naplánovaný od 13.00 hod. a bude patriť mládežníckym kategóriám. Dorast U19 Sobotišta odohrá zápas s Kútmi, prípravky U9 a U11 zas so Spartakom Myjava. Pripravené bude aj občerstvenie počas celého víkendu. Touto cestou by sme radi pozvali všetkých priaznivcov futbalu a dobrej zábavy na našu oslavu. Vstup bude zdarma.

Prečo ste si na priateľský zápas v rámci osláv vybrali práve Vrbovce?

S klubom OFK Vrbovce máme dlhodobo dobré vzťahy, zúčastňujeme sa spolu na rôznych turnajoch v rámci letnej alebo zimnej prípravy a odohrali sme spolu veľa priateľských zápasov. Niektorí naši hráči za Vrbovce hrávali a veľa ich zas pôsobilo v mládežníckych kategóriách u nás. Ľudia oboch dedín sa dobre poznajú, takže dúfame, že sa zápas odohrá v priateľskej atmosfére za čo najväčšieho počtu fanúšikov.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Úspešná sezóna Skaličanov skončila vysokými trestami dvoch hráčov Čítajte

V jednom z našich rozhovorov ste spomínali, že čo sa týka histórie klubu, máte len veľmi málo dostupných informácií a práve k tomuto jubileu ste chceli o histórii klubu vydať knihu. Podarilo sa vám tento zámer splniť?

Som veľmi rád, že cieľ, ktorý sme si stanovili na začiatku, môžem označiť ako úspešný. V úvode to nebolo vôbec jednoduché, materiálov bolo málo a mnoho ľudí, ktorých sme chceli osloviť, už v Sobotišti nebývalo. Nakoniec sa nám podarilo vydať knihu o histórii futbalu, ktorá nesie názov „Sto rokov futbalu v Sobotišti vo fotografii”. Veľké poďakovanie patrí Jurajovi Kobovi, ktorý obetoval veľa času pri získavaní informácií a fotografií, a taktiež Matúšovi Velickému, ktorého diplomová práca poskytla veľa informácií o histórii futbalu v našej obci.

Nedávno ste slávnostne otvorili novú a vytúženú budovu štadióna. Prečo muselo prísť k jej výstavbe a ako dlho vám trvala realizácia?

Veľmi presne ste použili slovo „vytúženú”. Stará budova bola postavená okolo roku 1980 z montážnych panelov. Bohužiaľ, vplyvom času a počasia budova chátrala a ku koncu ju už nebolo možné používať. Stávala sa nebezpečnou pre ľudí, ktorí sa zdržiavali na ihrisku, a hlavne pre deti. Preto sme začali hľadať možnosti a zdroje na stavbu novej. Na začiatku sme sa pokúsili získať zdroje z výzvy Slovenského futbalového zväzu, no prvý pokus nevyšiel.

Slávnostné otvorenie novej budovy štadióna TJ Sobotište (zdroj: archív klubu)

Na druhýkrát sa nám to však podarilo, čo bol kľúčový krok, aby sa začali jednania s našou obcou o dofinancovaní celej stavby, ktoré boli úspešné. Postupne sa zlikvidovala stará budova a začalo sa s výstavbou novej, kde sa nachádzajú dve šatne, každá s vlastnými sprchami, malá práčovňa, sociálne zariadenia a jedna veľká zasadacia miestnosť, spojená s kuchyňou. Rád by som touto cestou poďakoval Slovenskému futbalovému zväzu, obci Sobotište a firme, ktorá stavbu realizovala. Taktiež ľudom z obce, ktorí mnohokrát prišli pomôcť.

Akú sezónu má za sebou Sobotište? V náročnej súťaži ste bojovali v skupine o umiestnenie. Asi sa nedá hovoriť práve o vydarenom ročníku.

Pred sezónou nám odišli niektorí kľúčoví hráči a na začiatku sme mali veľa zranených, čo sa podpísalo pod nevydarené výsledky prvých zápasov. Postupne sa káder zohrával a výsledky boli dobré, ale už sa nám nepodarilo získať dostatočný počet bodov, aby sme sa umiestnili vo vrchnej polovici tabuľky a bojovali o popredné priečky.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Štvrtoligový Radimov po sezóne zmení súťaž aj trénera Čítajte

Ešte pred pár sezónami bolo Sobotište tímom, ktorý atakoval popredné priečky...

Áno, ale súvisí to aj s tým, čo som už spomenul. Navyše máme veľa mladých hráčov, ktorých sme postupne začali zapracovávať do A mužstva. Niektoré zápasy na začiatku sezóny odohralo aj množstvo dorastencov, ktorí ešte nemajú skúsenosti s mužským futbalom, čo sa vo výsledku podpísalo na nezohranosti mužstva a v niektorých zápasoch nás to stálo body, o ktoré sme prišli väčšinou v posledných minútach stretnutia. V klube sme však radi za množstvo mladých hráčov, ktorých môžeme vychovávať a postupne zapracovávať do tímu dospelých.

Spomínate mladých hráčov. A čo vaša mládežnícka základňa? Ako ste v klube spokojní s fungovaním mládeže?

Čo sa týka mládežníckych družstiev, aktuálne máme dorast a družstvo prípravky U11. Pred sezónou sme museli odhlásiť tím žiakov. Veľa ich pôsobí v mládežníckych kategóriách FK Senica, preto nám nezostal potrebný počet hráčov, aby sme dokázali udržať naše družstvo. Tí, ktorí nepôsobia v Senici, hrajú v okolitých dedinách, väčšina z nich je v Kunove.

Veľkú radosť máme z družstva prípravky, kde nám na tréning chodí dvadsať detí, dokonca boli aj situácie, kedy ich bolo skoro tridsať. Záujem v obci o futbal je veľký, dôkazom sú najmenší prípravkári, ale aj deti, ktoré futbal nehrávajú a často sa na ihrisku stretávajú a trávia tam veľa času rôznymi inými aktivitami.

Ste mladým predsedom klubu, popritom za mužstvo aj hrávate. Vnímate funkcionárčenie ako náročné? Máte okolo seba ľudí, ktorí vám v klube pomáhajú?

Áno , stále ešte aktívne hrávam. Funkcionárčenie je zodpovedné, na začiatku to bolo náročnejšie, ale postupom času a s pomocou môjho predchodcu Michala Hanzlička som sa do toho dostal. Práca s ľuďmi ma baví, aj keď je to niekedy neľahká úloha. Samozrejme, sú horšie, ale aj lepšie obdobia, avšak pre mňa je odmenou pohľad na šťastné deti, ktoré pobehujú po ihrisku, a hlavne spokojní hráči a fanúšikovia. Mám okolo seba niekoľko stabilných ľudí, ktorí pomáhajú pri futbale, a na tých sa môžem vždy obrátiť a spoľahnúť. Som vďačný aj za podporu občanov obce Sobotište, starostovi a poslancom, ktorí sa snažia pomáhať rozvoju futbalu.