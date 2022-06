V Chorvátskom Grobe postavia novú materskú školu za viac ako milión eur

Predpokladaná hodnota zákazky je 1 021 584 eur bez DPH.

CHORVÁTSKY GROB. V Chorvátskom Grobe v okrese Senec postavia novú materskú školu (MŠ) za viac ako milión eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom obec hľadá dodávateľa stavebných prác. Predmetom zákazky je zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ v Chorvátskom Grobe. Predpokladaná hodnota zákazky je 1 021 584 eur bez DPH. Termín na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 8. júla, lehota výstavby je stanovená na 14 mesiacov. Celková kapacita MŠ má byť 96 detí.

V zmysle zadania obstarávateľa má byť MŠ dvojpodlažnou novostavbou bez pivnice, s ustupujúcim druhým nadzemným podlažím.

„Na každom podlaží sú navrhované dve denné miestnosti, pričom každá z nich bude plniť funkciu herne a spálne, dve samostatné šatne a dve hygienické zariadenia pre deti," uvádza obstarávateľ. Na prízemí je navrhovaná aj jedáleň, kuchyňa so zázemím, sociálne a hygienické zariadenie.

Prístup na druhé podlažie bude riešený dvojramenným priamym schodiskom a výťahom. Na poschodí má byť tiež zázemie pre personál a technická miestnosť. Súčasťou je aj kamerový systém.