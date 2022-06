Najprv preplávali do Rumunska na člne, prešli Vietnam na motorkách, teraz precestovali Patagóniu na koňoch

Dvojica mužov zbiera zaujímavé zážitky z celého sveta. Vlani vyhrali cenu Grand prix.

Jozef a Pavol si familiárne hovoria Joži a Pali. Sú to dvaja dobrodruhovia, spoznali sa, keď študovali na vysokej škole, cestovali spolu do Brna. Nestačili im však bežné cestovateľské zážitky. Prvý dobrodružný nápad im skrsol v hlave po ceste v aute. Dostali nápad, že by mohli splaviť rieku. Inšpiroval ich seriál NCIS. Tak sa aj v roku 2015 stalo. Precestovali po Dunaji na nafukovacom člne až do Rumunska, napriek tomu, že Pavol nevie plávať.

„Gibs staval vlastnú loď v pivnici. Mne to prišlo ako fajn nápad, postaviť si loď. Tak som hľadal materiál na nete a zistil som, že to stojí rovnako, ako kúpiť si už postavenú loď. Nakoniec sme skončili pri nafukovačke, ktorá bola v našich finančných možnostiach a rozhodli sme sa splaviť Dunaj,“ vysvetlil Pali.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/8HRPZIDGboI

Zažili aj komplikácie. Asi 100 kilometrov pred deltou v Rumunsku sa im pokazil motor, ale to ich nezastavilo a jednoducho pádlovali. „Nepodarilo sa nám to opraviť. Motor sme prenášali naspäť vlakom, loď sme sfúkli a poslali poštou domov,“ povedal Pali. Neskôr ich dokonca chytili policajti.

V roku 2019 Jozef a Pavol zažili štvrťrok v Ázii, mesiac v Indii, boli aj v Kambodži, mesiac vo Vietname a mesiac v Číne. Vo Vietname si každý z nich kúpil motorku. Paradoxom je, že Jozef na motorke nikdy predtým nesedel a Pavol na nej jazdil iba raz v živote.

„Šli sme z juhu Vietnamu na sever. Bolo to dosť divoké cestovanie. Nebezpečenstvo bolo hneď na začiatku, v meste, kde sú asi štyri milióny ľudí, nevedeli sme, ako odbáčať v pruhoch. Bolo to ťažké,“ vysvetlil Pali.

V roku 2021 vyhrali cenu Grand prix za film Joži a Pali na cestách – Vietnam a Čína v súťaži neprofesionálnych filmov. Pracujú na ďalšom filme, ktorý bude o ich poslednom zážitku. Prednedávnom sa vrátili z Argentíny. Prešli ju na konskom sedle. Pred tým však absolvovali len niekoľko lekcií jázd na koni. Tento raz to bolo trochu iné, zobrali so sebou ženu. Lujzu, ktorá koňom rozumie a rada fotí a natáča videá.

Podarilo sa vám napokon váš film natočiť?

Podarilo sa natočiť, teraz hľadáme niekoho na post produkciu. Stále si nie sme stopercentne istí, či dokážeme splniť naše očakávania, cestovateľský film, s prvkami satiry.

Ako prebiehalo vaše natáčanie, mali ste nejaký plán?

Plán bol točiť všetko. Ťažko sa robil plán, keď sme ani nemali plán cesty. Všetko sa robilo za behu. Vedeli sme, že chceme natáčať interakcie s ľuďmi a zlomové momenty. Keď sme stratili kone, to sme automaticky točili. Točiť z koňa bolo náročné. Točili sme autenticky a situačne.