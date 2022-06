Po necelom roku zasiahlo Moravu ďalšie tornádo, len pár kilometrov od česko-slovenských hraníc

Slabé tornádo zasiahlo moravskú obec Lanžhot.

ZÁHORIE. Nad obcou Kúty na Záhorí sa vyskytla včera podvečer tromba, potvrdilo to občianske združenie Severe Weather Slovakia i Slovenský hydrometeorologický ústav. Podľa všetkého ju vytvorila supercelárna búrka, ktorá pár kilometrov pred česko-slovenskými hranicami vytvorilo tornádo o sile F1 s rýchlosťou 150 kilometrov za hodinu.

Škody po pondelkovom vyčíňaní počasia preveria v moravskej obci Lanžhot českí meteorológovia. Tí už dnes tvrdia, že na 99 percent išlo o tornádo. Na Južnú Moravu tak v priebehu necelého jedného roka udreli dve tornáda. Obe zosadli len niekoľko kilometrov od hraníc.

Môže teda aj Záhorie zasiahnuť v blízkej budúcnosti tornádo? Pýtali sme sa klimatológa Branislava Chvílu.

Čo je tromba? Tromba je niekedy v súvislosti s jej správaním pomenovaná aj ako smršť. Je to atmosférický vír (generovaný konvekciou) s inou než horizontálnou osou a priemerom rádovo od jednotiek do desiatok, výnimočne aj stoviek metrov. Tento atmosférický vír je zväčša viazaný na búrkové oblaky a nachádza sa nad pevninou.

Tromba v Kútoch

Mária Ševčovičová včera natočila video, kde zachytila trombu nad Novou ulicou v Kútoch. Podľa jej slov v obci Kúty ani nedošlo k búrke.

"Nie, búrka nebola, ja bývam na stanici a išla som akurát k našim na Novú ulicu. Keď som vychádzala zo stanice, tak išli od lesa strašné mračná, čierňava. Zvažovala som, či mám ísť. Potom, keď som išla po hlavnej, Štefánikovej ulici, tak predo mnou sa tá tromba dosť rýchlo točila a išla smerom na Novú ulicu, zľakla som sa, hneď mi prišlo zle, že je to tornádo. Podľa jej slov sa atmosférický vír rozpustil nad lesom Borníkom.

"Búrka nebola, len vietor fučal a dážď, ale to len chvíľu spŕchlo. Snáď sa to už nebude opakovať, je to strašné. Nikdy sme sa tornád nemuseli báť, že veď tu nemáme more, tak nás sa to netýka a teraz je to čoraz bližšie," vyjadrila obavu.

Počasie vyčíňalo na viacerých miestach Slovenska