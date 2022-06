V Holíči majú problém s voľbou hlavného kontrolóra, podnet rieši i okresná prokuratúra

Môže dôjsť k situácii, že mesto Holíč na istý čas nebude mať žiadneho.

HOLÍČ. Mesto Holíč v súčasnosti zápasí s problémom pri voľbe hlavného kontrolóra. Nedokázali ho zvoliť ani po troch schôdzach mestských zastupiteľstiev. Súčasná kontrolórka Hana Vitásková už slúži ôsmy rok a možno dôjde k tomu, že mesto na istý čas nebude mať žiadneho hlavného kontrolóra.

Ešte 12. mája sa uskutočnilo prvé kolo volieb, dvaja uchádzači, Štefan Duffek a Hana Vitásková, získali rovnaký počet hlasov. Podľa zákona teda prešli k druhému kolu volieb, tu sa však zopakovala rovnaká situácia, v treťom kole detto. Duffek a Vitásková získali po osem hlasov. Zákon káže, aby sa v takomto prípade voľba dokončila žrebom. Došlo však k niečomu, čo Michal Kaliňák, hovorca ZMOS, nazval obštrukcia. Voľbu nedokončili.

Konali sa ďalšie dve schôdze

Podľa zákona o obecnom zriadení treba v takomto prípade zvolať ďalšiu schôdzu zastupiteľstva do 14 dní a voľbu dokončiť. Primátor Zdenko Čambal schôdzu síce zvolal, no do programu nezaradil dokončenie bodu, v ktorom na poslednom zastupiteľstve skončili. Niektorí poslanci sa ohradili, no Čambal sa odvolal na to, že podal podnet na generálnu prokuratúru a ministerstvo vnútra a čaká na odpoveď.

Prokurátor Peter Mihál informoval, že v danej veci bol generálnej prokuratúre naozaj doručený podnet, ktorý bol v zmysle zákona postúpený na vybavenie Okresnej prokuratúre Skalica a to ako miestne a vecne príslušnej prokuratúre.

„Z uvedeného dôvodu vám v danej veci nemôžem poskytnúť bližšie informácie,“ dodal. Ministerstvo vnútra, kde Čambal taktiež podal podnet, zase na žiadosť o vyhlásenie nereagovalo.