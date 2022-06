Cestovateľ Navrátil o dovolenkových destináciách: Letenky vyleteli do absurdnej výšky

Precestoval 175 krajín sveta, reklamu robí aj slovenskému Gemeru.

Martin Navrátil cestuje po svete už 17 rokov, počas ktorých navštívil viac ako 175 krajín sveta. Ako turistický sprievodca zorganizoval viaceré slovenské prvoexpedície s cestovateľmi, napríklad cesty do Afganistanu, na najchladnejšie obývané miesto na svete Ojmiakon, či kompletný prechod Hodvábnou cestou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nebojí sa ani nebezpečných destinácií ako je Somálsko a Jemen. Zažil útok zbraňou, výbuch armádnych vozidiel i zatknutie tajnou políciou. Prezradil, ktoré miesto na Slovensku by ste určite mali navštíviť a varoval pred najnebezpečnejšími destináciami na svete.

Čo najnebezpečnejšie ste zažili počas svojho cestovania?

Bola to streľba v Somálsku, odpálili vojenské vozidlá pred našimi očami, zatknutie tajnou políciou, lebo sme si podali ruku s premiérom a to sa nepáčilo prezidentovi. V Jemene na nás vystrelili.

Možno vás zaujme

Možno vás zaujme V istých momentoch môže dôjsť k nedostatku palív, upozorňuje hovorca Slovnaftu Čítajte

Ktorá destinácia na vás zapôsobila najviac?

Vždy najlepšia je prvá cesta do exotiky. To bolo, keď som išiel v roku 1997 do Sýrie autobusom. Ale krajina, do ktorej sa veľmi rád vraciam, je Afganistan. Teraz sa tam chystáme, uvidíme, či sa to podarí. A kontinent Afrika. Do Afriky si chodím odpočinúť. Baví ma to tam.

Teraz ste na Slovensku?

Už som doma. Bol som v Uzbekistane. Šiel som nielen po klasických mestách Hodvábnej cesty ale šiel som aj do Ferganskej kotliny, tam kde sa príliš nechodí, tam som cestoval.

Je Uzbekistan bezpečný?

Uzbekistan je bezpečný. Takže je aj najbezpečnejšou krajinou v rámci celej strednej Ázie. Dôkazom je, že tam začalo chodiť obrovské množstvo zahraničných turistov. Slováci sa toho ešte stále obávajú. Tým, že je to bývalá sovietska republika. No myslieť si, že je Rusko rovnaké ako Uzbekistan? To je niečo úplne iné.

V článku sa dozviete napríklad: Čo najnebezpečnejšie zažil cestovateľ Martin Navrátil?

Ktorá destinácia na neho najviac zapôsobila?

Aké miesta odporúča a aké absolútne nie?

Ktorá destinácia je podľa neho najnebezpečnejšia a ktorá najbezpečnejšia?

Odporúča cestovať na vlastnú päsť?

Aké miesto na Slovensku by ste mali určite navštíviť?

Ako vidí „postpandemickú“ turistickú sezónu?

Ktorá destinácia je najdrahšia a ktorá najlacnejšia?

Odporúčate výlet do Uzbekistanu?

Jednoznačne. Je tradičnou turistickou destináciou pre západné krajiny, kým sa stane našou klasickou destináciou, tak to chvíľu potrvá. Prirovnal by som to k tomu, že mnoho ľudí chodí do Maroka, najmä kvôli histórii, chcú si pozrieť krásne historické mestá. Niečo podobné je aj v Uzbekistane. Pritom je to aj lacnejšie aj bezpečné. Človek tam nájde úžasné zážitky a bude prekvapený.

Veľa ľudí tam vstupuje s nejakou obavou, no vychádzajú veľmi prekvapení. Majú tam najrýchlejšie vlaky strednej Ázie, premávajú 250 kilometrov za hodinu. Ľudí prekvapí aj to, ako vyzerá celá infraštruktúra.

Aká je podľa vás najbezpečnejšia destinácia?