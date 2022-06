Úspešná sezóna Skaličanov skončila vysokými trestami dvoch hráčov

Hokejbalisti dominovali celý súťažný ročník, rozhodujúci zápas nezvládli.

SKALICA. Hokejbalisti zo Skalice ukončili sezónu na druhom mieste, kde v rozhodujúcom finálovom zápase podľahli v domácom prostredí súperovi z LG Bratislava. Napriek tomu, že ide o pekné umiestnenie, spojenie úspešná sezóna sa zo skalického kádra príliš neozýva.

Rozhodujúci duel nezvládli herne a niektorí hráči aj emočne. Na konci sezóny tak pre Skaličanov padali aj tvrdé tresty.

Pre hráčov sezóna síce skončila, no na štyroch Skaličanov čakajú ešte reprezentačné povinnosti na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Kanade. Súčasťou nominácie je aj obranca Michal Salajka, s ktorým sme sa o sezóne rozprávali.

Súťažný ročník Skaličanov sa dá rozdeliť na dve úrovne. Tím dominoval v základnej časti, následne aj vo štvrťfinále a v semifinále play-off, uzavrieť sezónu ziskom tretieho titulu sa však Záhorákom nepodarilo.

„Osobne je pre mňa sezóna na rozhraní úspešná – neúspešná. Až na posledný finálový zápas išlo o výborný ročník, v základnej časti sme prehrali iba dva zápasy. Rovnako v play-off bolo vidieť našu hernú pohodu a úsilie, ktoré sme do toho vložili aj na tréningoch,“ objasnil člen HBK Hokejmarket Skalica Michal Salajka.

Neboli naučení prehrávať

Problém vidí práve v tom, že prehrali počas sezóny tak málo zápasov, čo ich v závere zrejme stálo titul. „Neboli sme naučení prehrávať. Prvý finálový duel sme vyhrali vysoko 7:3, druhý sme zas rozdielom triedy prehrali, no rýchlo sme sa otriasli a vycestovali sme do Bratislavy s tým, že prvý zápas získame a potom si už ukotvíme titul. Prvé stretnutie sme zvládli, v druhom to boli už len dve tretiny, tá posledná nám nevyšla,“ pokračoval Salajka.

V súvislosti s týmto zápasom poukazovali Skaličania na ovplyvnenie stretnutia rozhodcom. V poslednej tretine boli vylúčení až siedmi hráči na strane Skalice, na domácej ani jeden. Ako otázne sa vynáralo aj vylúčenie Jaroslava Martinusíka v predĺžení, načo hostia inkasovali gól a finálová séria sa za stavu 2:2 preniesla opäť do Skalice, kde sa malo rozhodnúť.

