V istých momentoch môže dôjsť k nedostatku palív, upozorňuje hovorca Slovnaftu

Jedinú exportnú rafinériu v strednej Európe ohrozujú nové sankcie voči Rusku.

Anton Molnár, hovorca rafinérie Slovnaft. (Zdroj: archív: A.M.)

Aktuálne schválený šiesty balík sankcií Európskej únie uvalených na Rusko znemožní zásobovať produktmi rafinérií Česko, Rakúsko a Poľsko, pôvodne to malo byť po trojročnom období, no to sa náhle skrátilo na osem mesiacov. Samotná rafinéria nevie prečo. Od exportu je však závislá. Obmedzí to jej nastavené spracovateľské kapacity, čo povedie k negarantovaniu bezpečnosti dodávok na Slovensku.

Článok pokračuje pod video reklamou

V neposlednom rade to môže byť vážnym problémom aj pre štátny rozpočet. Najmä pre rodinný balíček ministra financií Igora Matoviča, ktorý chcel od tejto rafinérie vyberať až 300 miliónov eur na daniach ročne. Bude tak treba nájsť nový zdroj. Podľa Matoviča je to Richard Sulík, ktorý nevyrokoval lepšie podmienky pre Slovensko a spôsobil tak škodu takmer 4 miliardy eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pre niektoré obce môže byť Matovičov protiinflačný balíček likvidačný Čítajte

Premiér Eduard Heger na margo celej veci neoblomne tvrdí, že to, čo dohodol na poslednom samite EÚ pre Slovensko, je lepšie, ako bol pôvodný návrh. Odvrátenú stranu tohto príbehu však väčšina ľudí nepozná. Bude to drahé a ťažké.

Nechal premiér rozhodnutie na susedov?

To čo kompetentní schválili má malé pozitívum, tým je, že Slovensko nie je časovo obmedzené v dovoze ruskej ropy, môže ju spracovávať, dokedy bude potrebovať, no zákaz exportu a fakt, že treba nájsť alternatívu voči ruskej rope situáciu mení. Podľa samotnej naftárskej spoločnosti sa to nedá stihnúť za osem mesiacov.

Richard Sulík, minister hospodárstva na tlačovej konferencii siedmeho júna povedal, že Heger ani nechcel rokovať o predĺžení tejto výnimky. Potvrdil, že informoval premiéra o možných problémoch s navrhovaným zákazom exportu niekoľko hodín pred začiatkom samitu v Bruseli. „On odpísal, že on už v tom konať nebude, že nech to robia Česi a Maďari,“ dodal.

Čo znamenajú aktuálne sankcie pre vašu rafinériu?

My len upozorňujeme na to, že sa schválil časový model, ktorý predtým nebol predtým nijakým spôsobom diskutovaný a avizovaný. Chápeme, je to politické rozhodnutie.

Písali sme

Písali sme Život ženy môže zachrániť liečba s astronomickou cenou, poisťovňa ju nepreplatí Čítajte

Upozorňujeme však, že týmto schválením, ktoré sme ako jediná exportná rafinéria v regióne dostali, môže utrpieť celý stredoeurópsky región aj Slovensko.

Je dôležité si uvedomiť, že sa skrátil čas prechodu na spracovanie alternatívnej ropy a ohrozilo sa zásobovanie z už spracovanej súčasnej ruskej ropy cez Družbu, hoci je neobmedzené použitie na domáci účel. Tu je však dôležité poznať technológiu, respektíve to, že my ako exportná firma sa môžeme dostať na technologické minimum.

Ľahko sa teda môže stať, že dôjde k nedostatku pohonných hmôt. Keď je niečoho akútny nedostatok, na rad prichádza zdražovanie. Pýtali sme sa Antona Molnára, hovorcu rafinérie, ako vidí aktuálnu situáciu on.

V článku sa dozviete: Čo si o celej situácii myslí finančný analytik?

Ako sa to dotkne bežných ľudí?

Čo znamenajú sankcie pre najväčšiu slovenskú rafinériu?

Ako sankcie ohrozujú rafinériu aj Slovensko?

Môže táto situácia viesť k ďalšiemu zdražovaniu pohonných hmôt?

Aký má rafinéria plán na najbližšie obdobie?

Ovplyvnilo chod benzíniek na Slovensku zdražovanie pohonných hmôt?

Aké množstvo z vašej produkcie vyvážate?

Dve tretiny produktov vyvážame. Tým pádom, my sme nastavený objemovo tak, že zásobujeme Česko, Rakúsko, Poľsko, prípadne iné krajiny, a ak nám tieto trhy vypadnú, teda okrem Česka, tak vlastne hovoríme, že nám to technologicky nevychádza, že budeme vyrábať len toľko, koľko potrebuje Slovensko a Česko. Dostávame sa tým na technologické minimum.

To znamená, že akokoľvek sme si to cez víkend prechádzali, tak buď vyrobíme veľa benzínu, ktorý nevieme vyviezť, lebo do Čiech ho toľko nepotrebujú, alebo málo nafty, ktorá sa nemá odkiaľ doviezť.

K čomu to môže viesť?

Upozornili sme, že v regióne môžu chýbať palivá, pretože my budeme prakticky na tomto obmedzení.

A čo spracúvanie alternatív, do akej miery je to reálne?