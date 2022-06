Brány kúpalísk na Záhorí sa čoskoro otvoria. Niektoré zvyšujú vstupné

Zisťovali sme, čo nové prinesie letná sezóna na kúpaliskách v Senici, Skalici, Malackách, ale aj v susednej Myjave a Brezovej pod Bradlom.

ZÁHORIE. Letná sezóna sa neúprosne blíži, kúpaliská na Záhorí čoskoro otvoria svoje brány. Vzhľadom na vlnu zdražovania možno očakávať i zvyšovanie vstupného. Zisťovali sme, o koľko.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Lepšia prevencia ako liečba. Ľudia po 50-ke majú zdarma preventívnu kolonoskopiu Čítajte

Mestské kúpalisko v Senici

Martin Otrubčák, správca senického kúpaliska hovorí, že kúpalisko otvoria v júni. Pre deti budú k dispozícii preliezačky a hojdačky, ktoré poznajú z minulých rokov. Nové atrakcie si pre tohtoročnú sezónu nepripravili.

Tatiana Moravcová, hovorkyňa Senice upresnila, že plán je otvoriť mestské kúpalisko v sobotu 18. júna, no bude sa to odvíjať od aktuálneho počasia. "Do bazéna je už v týchto dňoch napúšťaná voda, ktorá ako vždy pred začiatkom sezóny podstúpi potrebné hygienické rozbory a testy," povedala.

Zmenu pocítia návštevníci v prípade ceny vstupu na kúpalisko. Moravcová dodala, že celodenné vstupné pre návštevníkov vo veku od 15 do 62 rokov je aktuálne tri eurá, vlani bola cena v hodnote 2,70 eura.

V článku sa dozviete: Kde všade na Záhorí nájdete kúpaliská?

Kedy otvoria svoje brány?

Ktoré kúpaliská zvýšia cenu vstupného?

Nájdete na kúpaliskách na Záhorí nejaké inovácie?

Ako zvládli pandemické obdobia?

Prečo skrachovalo nádejné bio kúpalisko?

V Senici je počas celého leta k dispozícii krytá plaváreň, ktorá okrem drobnej odstávky na približne dva týždne v priebehu júna, bude plne k dispozícii, napríklad v prípade horšieho počasia.

Okúpete sa aj v Skalici

Ľubomír Zelenka, správca Kúpaliska Zlatnícka dolina vysvetlil, že otvoria už čoskoro. „Predbežne máme určený termín, ak bude dobré počasie, 18. júna,“ povedal Zelenka.