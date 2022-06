Každé mesto má šancu znížiť nezamestnanosť. Riešenie nie je až také zložité

Sociálny podnik nie je príliš známa téma, no dokáže byť veľmi prospešný.

SENICA. Sociálne podniky sú dôležitou hnacou silou pre rast miest a obcí. Sú šancou na vznik nových pracovných miest. Podmienkou je, aby zamestnávali aj zdravotne znevýhodnených ľudí. Zriadiť ich môže každé mesto či obec.

V minulosti neboli sociálne podniky legislatívne vysporiadané a absentoval aj systém finančnej pomoci na podporu aktivít tejto sociálnej ekonomiky. Veci sa síce postupne menia k lepšiemu, no náročná legislatíva zostáva, takže mnohé samosprávy možnosť zriadiť sociálny podnik nevyužívajú. Senica je jednou z výnimiek, ktorá sa rozhodla zriadiť sociálny podnik a pomôcť tak rozvoju mesta.

Šanca pre ľudí

Samotní Seničania sa delia na dve skupiny. Niektorí o vzniknutom sociálnom podniku nevedia, iní už počuli a majú radosť.

Nikola o sociálnom podniku ešte nepočula, no táto myšlienka sa jej páči. "No čo dodať, je to super, keď mesto niečo robí aj pre ľudí," povedala.

"Toto je pekný čin. Šancu zamestnať sa nenájdu zdravotne postihnutí ľudia len tak hocikde," povedal Ján zo Senice.

V článku sa dozviete: Na čo slúžia sociálne podniky?

Ako sociálne podniky môžu pomôcť zdravotne znevýhodneným?

Čo je konkrétnou úlohou sociálneho podniku?

Práca v sociálnom podniku môže byť naozaj zaujímavá.

Čo o sociálnych podnikoch povedal ZMOS?

Sociálny podnik v Senici začalo mesto riešiť ešte v novembri 2020, kedy na Mestské zastupiteľstvo mesta Senica predložili zámer založiť mestský sociálny podnik.

„V našom prípade ide o tzv. integračný sociálny podnik, ktorého cieľom je zamestnávať znevýhodnené alebo zraniteľné osoby.