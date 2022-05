Skalica čaká, či im ponúknu účasť vo Fortuna lige. Ak áno, využijú ju

Klub oznámil zmenu na trénerskej lavičke.

SKALICA. Skaličania sa v konečnej tabuľke druhej ligy umiestnili na treťom mieste. V krátkom čase sa však pre Záhorákov udialo veľa zmien a otvorila sa im možnosť Fortuna ligy.

V článku sa dočítate: - Prečo odišiel tréner Jozef Kostelník? Článok pokračuje pod video reklamou - Ako hodnotí poslednú sezónu v Skalici? - Záhoráci boli najlepší v defenzíve, čo im viazlo v ofenzíve? - Ako hodnotí sezónu vedenie klubu? - Prečo boli ohľadom postupových ambícií v Skalici počas sezóny strohí? - Aké budú prvé kroky klubu, ak by im ponúkli pôsobenie vo Fortuna lige?

Po sezóne skončil dlhoročný tréner Jozef Kostelník, ktorému v klube vypršala zmluva. Napriek tomu, že ponuku zo Skalice dostal, rozhodol fakt, že chce byť bližšie k domovu. Prešovčan využil ponuku z fortunaligového Liptovského Mikuláša, kde nahradil predošlého kouča Mareka Petrušku.

„Za ponuku Skalici ďakujem a veľmi si ju vážim, ale potrebujem byť bližšie k domovu,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Kostelník. S tretím miestom Skaličanov v tabuľke vládne z jeho strany veľká spokojnosť.

„Na sezónu sa pozerám veľmi pozitívne aj vzhľadom na to, ako sme skončili a aké výkony sme podávali. Myslím si, že to bola jedna z náročných sezón, ak nie aj najnáročnejšia. Konkurencia v druhej lige bola veľmi silná, či už ide o Podbrezovú, Banskú Bystricu, Košice, Komárno či nováčika z Humenného, ktorý mal v kádri skúsených hráčov. Aj ďalšie mužstvá mali svoju kvalitu, síce Námestovo trochu „odpadlo“, ale ani s nimi to neboli jednoduché zápasy,“ zhodnotil svoju poslednú sezónu v Skalici Kostelník.

V príprave pracovali tvrdšie