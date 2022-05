Súkromné záchranné stanice pre zvieratá postupne končia. Ministerstvo nevie nájsť riešenie

Svoju činnosť prerušila aj záchranná stanica v Brezovej pod Bradlom.

ZÁHORIE. Ochrancovia zvierat na Slovensku sa už niekoľko rokov boria s nedostatkom záchranných staníc. Najväčším problémom je však absolútny nedostatok zamestnancov.

Napríklad stanica v Brezovej pod Bradlom zachraňovala zvieratá z celého Slovenska, z takmer 200 miest a obcí, pričom ľudia sa im venovali vo svojom voľnom čase. O pomoc žiadali ministerstvo životného prostredia, no tej sa nedočkali. Prerušili preto svoju záchranársku činnosť.

Bez pozvania na rokovanie

Ministerstvo životného prostredia sa síce snaží pomôcť, no finančné „injekcie“ na materiálne vybavenie nie sú to, čo stanice potrebujú urgentne a čo je hlavné, pomoc smeruje najmä do štátnych staníc, napriek tomu, že väčšinu zvierat rehabilitujú práve súkromné stanice.

Tie však neboli prítomné na žiadnom stretnutí s ministerstvom životného prostredia. „Výsledok týchto stretnutí sme sa dozvedeli z médií alebo z druhej ruky,“ vysvetlila Adriana Hološková, podpredsedníčka občianskeho združenia Priatelia prírody, ktoré prevádzkovalo záchrannú stanicu v Brezovej pod Bradlom.

Problémy nemajú len súkromné stanice, ale i tie štátne na Západnom Slovensku. CHKO Biele a Malé Karpaty nemajú štátnu stanicu a nemajú tak kam voziť zvieratá. Doteraz ich pritom vozili práve do Brezovej pod Bradlom a do súkromnej stanice v Ratnovciach, ktorá už teraz nefunguje.

25. mája sa aj preto konalo virtuálne stretnutie CHKO a ministerstva. Výsledok by sa mohol zdať pozitívny, ale opäť len pre štátne záchranné stanice.