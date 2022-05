Odborník varuje: Ak je človek dezinformáciám vystavený dlho, môžu ho zomlieť

Dezinformácie vedú človeka k vnútornej premene, hovorí Tomáš Kriššák.

S dezinformáciami a konšpiračnými teóriami sa stretávame na dennej báze. Sú všade okolo nás, prioritne na sociálnych sieťach. Pandémia, očkovanie, vojna, peľ, vždy sa nájde niečo nové.

Tomáš Kriššák je aktivista a spíker na tému informačná bezpečnosť. Venuje sa profesionálnou činnosťou skvalitňovaniu online informačného priestoru. Je súčasťou projektu konspiratori.sk, ktorý taktiež bojuje proti konšpirátorom a dezinformátorom.

Vysvetlil, ktorí ľudia sú náchylnejší "naletieť" dezinformáciám, ako rozoznávať pravdu od konšpirácie, ako pomáha v boji za informačnú bezpečnosť a či aj on sám mal niekedy problém s dezinformáciou.

Ako ste sa dostali k „titulu“ spíker na tému dezinformácií?

Ja sa tejto téme venujem dlhodobo, od roku 2010, keď som ešte písal bakalárku o tom, že na Slovensku nemáme legislatívnu úpravu na podmienky politickej súťaže aj v digitálnych médiách. Čoraz viac som v tejto téme počuť, oslovujú ma rôzne médiá a inštitúcie. Ľudia si ma preto začali s touto témou prirodzene spájať. V minulosti som mal aj veľa odhadov a prognóz, ktoré sa vyplnili. Svoje tvrdenia mám podložené dátami, ktoré analyzujeme, čo posilňuje mieru dôvery verejnosti.

Stretli ste sa s nejakou dezinformáciou, ktorá je podľa vás najdesivejšia či najhoršia?

Takých konšpiračných teórií je veľmi veľa. No najhoršie sú tie, ktoré sa dostanú k človeku, ktorý je naozaj v zlej situácii. Napríklad izolovaný od ľudí, ktorí by mu mohli pomôcť a cíti sa bezmocný. Sú to práve tieto osobné podmienky, ktoré zvyšujú mieru ohrozenia plynúceho z dezinformácii. Taká informácia, môže následne človeka doslova zomlieť. Môže sa zmeniť na najhoršiu verziu seba samého. Je to však závislé prípad od prípadu. Dezinformácie vedú u človeka k vnútornej premene.