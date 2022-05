Zo štvrtej ligy späť do oblasti. Na jeseň ho čakajú až dve operácie

Erik Guoth sa cez zimu vrátil do Oreského.

ROVENSKO/ORESKÉ. Útočník Erik Guoth skúšal na jeseň šťastie vo štvrtoligovom Boleráze, ktorého dres obliekal už v minulosti. Veľmi skoro ho však začalo limitovať zranenie a aj kvôli pracovným povinnostiam sa rozhodol počas zimy vrátiť sa do oblastnej súťaže v Oreskom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Erik Guoth (28) prišiel do Bolerázu v zime 2017 a u štvrtoligistu pôsobil sezónu a pol. Následne sa rozhodol pomôcť domácemu klubu v Rovensku, kde staval dom, a aj pre pracovné povinnosti mu nezostávalo príliš veľa času, aby mohol pôsobiť vo vyššej súťaži, kde je náročnejší tréningový proces.

V článku sa dočítate: - Aká bola jesenná časť Erika Guotha v drese Bolerázu? - Čo ho limitovalo? - Prečo sa rozhodol pre Oreské? - Ako hodnotí najvyššiu oblastnú súťaž? - Čo ho čaká v nasledujúcej sezóne? - Ako vníma situáciu v domácom Rovensku?

Siedmoligovému Rovensku pomáhal výsledkovo, keďže sa pravidelne ocital na čele tabuľky najlepších strelcov súťaže, neskôr aj v úlohe hrajúceho trénera. Svoj návrat do Bolerázu spomínal viackrát a plánoval ho o niečo skôr, napokon však v drese Rovenska zotrval tri sezóny, dve z toho však poli poznačené pandémiou koronavírusu.

Na svoj návrat do vyššej ligy sa pripravoval, napokon v nej odohral len polovicu sezóny.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Piata liga Západ zostáva stále veľkým otáznikom. Podarí sa súťaž obnoviť? Čítajte

„Boli lepšie aj horšie zápasy. Naskočiť zo siedmej späť do štvrtej ligy bolo náročné a aby sa človek etabloval, potreboval by minimálne sezónu. Hneď v úvode ročníka, asi v druhom kole, som si vykĺbil rameno a to ovplyvnilo všetko. Musel som sa chodiť dávať tejpovať fyzioterapeutovi pred každým zápasom a súboje už neboli ono.

Nehral som na sto percent a aj kvôli práci som sa rozhodol odísť. Zimná príprava Bolerázu prebiehala v Hlohovci, čo by som časovo nestíhal, navyše Oreské mám po ceste z práce, takže zavážilo práve to,“ ozrejmil svoj návrat do oblastnej súťaže Erik Guoth. V drese štvrtoligistu si na jeseň pripísal na strelecký účet päť presných zásahov.

Operácie ramena aj kolena