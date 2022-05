Senica ukončila sezónu na desiatom mieste. Budúcnosť klubu je nejasná

Záhoráci prehrali s Pohroním najtesnejším rozdielom.

ŽIAR NAD HRONOM. V poslednom kole nadstavbovej časti Fortuna ligy vycestovali Záhoráci k súperovi do Pohronia, kde sa zrodilo najtesnejšie víťazstvo domácich 1:0. Senici tak v konečnej tabuľke patrí 10. miesto so ziskom 34 bodov.

Klub zo Záhoria nedostal licenciu na budúcoročnú účasť v najvyššej súťaži, na čo sa odvolal. Dlhy klubu sa údajne vyšplhali na 1,5 milióna eur, čo je vysoké číslo. Ak Senica v odvolacom konaní neuspeje, nie je ešte jasné, kto ju vo Fortuna lige nahradí. Reálne však je, že by to mohol byť ďalší klub zo Záhoria, teda Skalica, ktorá ukončila sezónu v 2. lige na treťom mieste.

FK Pohronie – FK Senica 1:0 (1:0)

Do zápasu vstúpili aktívne domáci futbalisti. Už v druhej minúte išli do vedenia, keď prihrávku Steinhübela zužitkoval v päťke bez prípravy Lačný. Následne to bola hra mačky s myšou. V senickej základnej zostave sa objavilo až sedem hráčov do 19 rokov, z toho dvaja sedemnásťroční a traja osemnásťroční. A bolo to badať.

Dorastenci zo Záhoria sa iba bránili a čelili viacerým šanciam súpera. Ožvolda však hlavou mieril nad brvno, Klabník zakončoval tesne vedľa, tvrdú strelu Blahúta gólman Odráška zneškodnil, Steinhübel tečoval loptu do brvna a neuspel ani slabšou strelou z otočky z vnútra šestnástky. Lačný to vyskúšal razantnou strelou z priameho kopu, no pálil vedľa žrde a Steinhübelovi nevyšlo ani šikovné sa preštrikovanie v pokutovom území po technickom zakončení. Pred prestávkou to dvakrát vyskúšal tvrdými strelami Pajer z vyše dvadsiatich metrov, najprv mieril tesne vedľa a potom ho vychytal s veľkými problémami devätnásťročný Odráška.

Momentka zo zápasu FK Pohronie - FK Senica (zdroj: FK Pohronie)

Pohronie poslalo do druhého polčasu až štyroch nových hráčov, bolo stále aktívne, hralo sa v podstate na jednu bránku, ktorú tesne netrafil z priameho kopu z vyše dvadsiatich metrov Blahút a z neskôr ho z ľavej strany šestnástky napodobnil Sandal. Senica poslal na ihrisko aj šestnásťročného mladíka a vyslala prvú strelu v zápase v 57. minúte, Halcin z asi dvadsiatich metrov mieril tesne vedľa. Veľkú príležitosť mali hostia v 68. minúte.

Loptu potiahol po ľavej strane Hegyi, prihral do šestnástky Surovému, ktorý zakončoval, ale loptu výborne zblokoval Kokovas. Domáci naďalej mali dominanciu, ale nepresne strieľali alebo loptu blokovali draví Záhoráci. Tí sa už osmeľovali smerom dopredu, no hlavičku Totku bez väčších problémov zlikvidoval Lé Giang a ďalšia hlavička Mihála bola nasmerovaná tesne nad brvno. A keďže sa nepresadil na opačnej strane ani aktívny Blahút, duel sa skončil chudobným víťazstvom Pohronia.

Hlasy po zápase

Peter Lérant, tréner FK Pohronie: „Skorý gól nám viac ublížil ako pomohol, pretože sme sa príliš skoro upokojili. Prispôsobili sme sa tempu a úrovni zápasu, keďže sme videli v akom mladom zložení prišla Senica. Nerobili sme veci, na ktorých sme sa dohodli. Dobrou vecou bolo, že sme mali asi desať šancí, ale v koncovke to škrípalo. Bohužiaľ, zápas nemal takú úroveň, ako sme si želali. Bolo ťažké chlapcov namotivovať po tom, čo dúfali v nejakú baráž. Zapísali sme si napokon víťazstvo a musíme sa už pozerať dopredu. Zhrnúť si, ktorí hráči tu môžu zostať a vytvoriť tím, ktorý bude mať aj výsledkovú kvalitu. Čakáme ešte na to, že ak Senica nedostane licenciu, aké potom padne rozhodnutie, teda ktorý z tímov bude môcť účinkovať miesto nej vo Fortuna lige.“

Jiří Pecha, tréner Senice: „Mali sme problém so zostavou, pretože devätnástka hrá zajtra dôležitý zápas o zachovanie prvej ligy a chceli sme nechať kľúčových hráčov z tejto kategórie pripravených na nedeľný duel. Do Žiaru sme vyslali širší káder sedemnástky a devätnástky a boli sme viac ako vyrovnaným súperom v druhom polčase. V tom prvom si mužstvo postupne sadlo, hrali sme z hlbšieho bloku. Po prestávke sme už išli do otvorenejšej partie, škoda nevyužitých našich príležitostí. Uvidíme, čo sa bude diať. Máme indície, že finančné pohľadávky budú uhradené, že sa všetko narovná a klub bude ďalej žiť, verím že aj s Fortuna ligovou licenciou.“

Gól: 2. Lačný.

Pred 247 divákmi rozhodovali: Ježík – Sluk, Vitko.

POHRONIE: P. Lé Giang – Sanneh (61. F. Hašek), Pajer, Klabník (46. Štrba), Šimčák (46. Kokovas) – Blahút, Ožvolda, Bangala, Sandal – Lačný (46. Prachar), Steinhübel (46. Šmatlák)

SENICA: Odráška – Stachovič, Mihál, Mašulovič, Jurka – Škodáček (61. Chlupík), D. Duda – Halcin, Totka, Surový – Hegyi (85. Keznikl)

Tabuľka:

Nadstavbová časť o titul:

1. Slovan Bratislava 32 22 8 2 71:25 74

2. Ružomberok 32 17 12 3 58:23 63

3. Spartak Trnava 32 17 9 6 36:17 60

4. D. Streda 32 12 10 10 39:37 46

5. Sereď 32 10 9 13 34:46 39

6. Žilina 32 8 10 14 43:52 34

Nadstavbová časť o udržanie sa:

7. Trenčín 32 13 9 10 58:43 48

8. Michalovce 32 12 4 16 32:42 40

9. L. Mikuláš 32 11 7 14 42:57 40

10. Senica 32 9 7 16 29:51 34

11. Z. Moravce 32 7 9 16 33:50 30

12. Pohronie 32 4 6 22 27:59 18