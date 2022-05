Včely jej pomohli dostať sa z najhoršieho, teraz zachraňuje druhých

Anna Lukáčová si prešla doslova peklom. Porozprávala, ako jej pomohli včely.

RADIMOV. Apiterapia je pre niekoho neznámym pojmom, no má široké využitie aj v klinickej praxi. Tento druh alternatívnej medicíny je oblasť medicíny, ktorá sa vedecky zaoberá liečením včelími produktmi a štúdiom vplyvu medu, včelej materskej kašičky, vosku, včelieho jedu, propolisu alebo peľu na živý organizmus. Nie je to výmysel prírodných liečiteľov, ale vedecky overený fakt.

Včelie produkty sú využívané aj v kozmetike a potravinárstve. Aj malé deti vedia, že bez včiel by bolo ľudstvo stratené. Opeľujú a dávajú med. Okrem toho majú vplyv aj na ľudskú psychiku. Dôkazom je Anna Lukáčová a jej zaujímavý príbeh. Včely jej doslova zachránili život.

Včely jej pomohli žiť

Anna Lukáčová si prešla doslova peklom. Do istého momentu to bola života schopná žena plná elánu, no prišiel zlom. Trpí osteoporózou a je po operácii krčnej chrbtice. Stres vie v živote človeka narobiť poriadne problémy. Takmer prišla o život.

Problémy vyústili až do syndrómu vyhorenia a psychických ťažkostí. Anna Lukáčová musela absolvovať liečbu na psychiatrii. „Fungovala dva dni v týždni,“ povedal Ján Lukáč.