V Senici obnovia vútroblok jedného z najväčších sídlisk. Pribudnú ihriská aj dažďová záhrada

SENICA. Senica kompletne zrevitalizuje vnútroblok medzi panelákmi na jednom z najväčších sídlisk v meste. Na svoj projekt získala samospráva nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa

Radnica podľa jej hovorkyne Tatiany Moravcovej momentálne pripravuje verejné obstarávanie, ak nenastanú komplikácie, s prácami chce začať v septembri.

„Podarilo sa nám získať 700-tisíc eur na rozsiahlu obnovu vnútrobloku, ktorý je vyhradený šiestimi dvanásťposchodovými bytovými domami na Ulici Laca Novomeského. Ich obyvatelia sa môžu tešiť na revitalizáciu plôch medzi týmito obytnými domami,“ povedal primátor Senice Martin Džačovský.

Mesto sa na revitalizácii bude podieľať spolufinancovaním vo výške piatich percent.

Revitalizáciou chcú dosiahnuť viaceré zmeny

Naplánovaná je obnova spevnených plôch, dvoch detských ihrísk, vytvorenie multifunkčného športového ihriska, parkourového ihriska, výbehu pre psov, drobnej architektúry a mestského mobiliáru, výmena pouličného osvetlenia a počíta sa aj so sadovými úpravami.

Naprojektované riešenia sú zamerané na zlepšenie mikroklimatických a vodných pomerov v území a danej lokalite.

„Zavádzajú udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami, navrhnuté sadové úpravy berú do úvahy úsporu vody pri údržbe zelene, napríklad prostredníctvom dažďovej záhrady a správnom spádovaní spevnených plôch do terénu,“ vysvetlila manažérka projektu Dana Jurková z Mestského úradu Senica.

Aj samotný návrh sadových úprav bol koncipovaný tak, aby novovysadené dreviny prispievali k znižovaniu teploty v prostredí sídliska.