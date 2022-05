Nemocnici Malacky konečne klesne dlh o státisíce eur

Krátkodobé záväzky Nemocnice Malacky by po oddlžení mali v porovnaní so stavom ku koncu roka 2021 klesnúť na úroveň vyše dvoch miliónov eur.

MALACKY. Krátkodobé záväzky Nemocnice Malacky by po oddlžení mali v porovnaní so stavom ku koncu roka 2021 klesnúť o vyše 400 000 eur, zostanú na úrovni vyše dvoch miliónov eur. Nemocnica to oznámila v súvislosti so žiadosťou o príspevok z alokácie, ktorá má pomôcť nemocniciam znížiť dlhy.

"Krátkodobé záväzky k 31. decembru minulého roka boli vo výške 2 584 030 eur, po oddlžení by mali ostať vo výške 2 152 924 eur," informovala TASR Martina Šoltésová, komunikačná manažérka spoločnosti, ktorej členom je i prevádzkovateľ nemocnice v Malackách.

Potenciál ďalšieho zníženia dlhu vidí nemocnica nielen v zlepšení manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale i v rozšírení spektra poskytovaných úkonov.

"Tak, aby sme boli schopní zvyšovať príjmy zo zdravotných poisťovní," dodala Šoltésová, ktorá uviedla, že rok 2021 skončila Nemocnica Malacky v pluse, po zdanení vo výške 52. 65 eur.

Nemocnice sa mohli uchádzať o oddlženie v hodnote 575 miliónov eur. Rezort zdravotníctva v marci podpísal mandátne zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa na oddlžení. Šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) odhadol, že z vyčleneného balíka sa vyčerpá okolo 300 miliónov eur. Čo ďalej s dlhmi nemocníc, sa bude podľa jeho slov riešiť po ukončení oddlžovania. Dlh v zdravotníctve na konci minulého roka dosiahol 801,58 milióna eur, najväčšie dlhy majú štátne univerzitné a fakultné nemocnice, a to 718,70 milióna eur.