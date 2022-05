Prezidentka: Skalica zohrala významnú úlohu na ceste k našej modernej štátnosti

Hlava štátu označila Skalicu za mesto výnimočných ľudí, s bohatou históriou a architektúrou, na ktorej sa podpísal aj architekt Dušan Jurkovič.

SKALICA. Skalica zohrala významnú úlohu na ceste k našej modernej štátnosti, pretože bola prvým sídlom dočasnej vlády po jej príchode na Slovensko v roku 1918, a teda krátko aj hlavným mestom. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá vo štvrtok toto mesto na Záhorí navštívila.

Hlava štátu označila Skalicu za mesto výnimočných ľudí, s bohatou históriou a architektúrou, na ktorej sa podpísal aj architekt Dušan Jurkovič.

"S vedením mesta sme spolu hovorili najmä o projektoch samosprávy v oblasti sociálnej politiky. Najmä o zámere vybudovania krízového centra pre ženy či zmene pravidiel pri rozdeľovaní detí do škôl tak, aby sa zlepšila integrácia detí z rómskych komunít," priblížila Čaputová.

Stretla sa aj so zástupcami tunajších spoločenských organizácií a inštitúcií. Zdravotníci, sociálni pracovníci, riaditelia škôl, ľudia z kultúry, športovci, ale aj vinári sa podľa prezidentky starajú o to, aby sa Skaličanom lepšie žilo a posúvajú mesto dopredu.

Čaputová si uctila aj pamiatku významného Skaličana, rímskokatolíckeho kňaza a saleziána Antona Srholca. "Jeho láska k blížnemu a odkaz neúnavného boja za jej napĺňanie v slobode nám môže byť návodom, ako zvládnuť aj súčasnú náročnú dobu," skonštatovala hlava štátu.

Prezidentka si prezrela aj podnik, ktorý vyrába široký sortiment kotlov a tepelné čerpadlá. Práve táto výroba je podľa nej dôležitá z dôvodu prechodu na zelenú klímu. "Čo je dôležité, majú aj svoje vývojové a technologické centrum. Je to firma nadnárodného rázu, vzhľadom na to, že vyváža do celého sveta," uviedla. V Skalici navštívila aj klasickú originálnu výrobu skalického trdelníka.