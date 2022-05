Dopyt po nájomnom bývaní je na na Záhorí veľký. Ako naň reaguje Skalica, Senica, Malacky a Holíč?

Dopyt po nájomnom bývaní je na Záhorí veľký. Ako naň reaguje Skalica, Senica, Malacky a Holíč?

ZÁHORIE. Ceny bytov stúpajú v regiónoch po celom Slovensku a dostupnosť vlastného bývania komplikujú aj prísne podmienky udeľovania hypoték. Nie každý človek dostane úver a tak sú mnohé rodiny doslova odkázané na prenájom bytu, no často narazia na problémy.

Jedným je nedostatok nájomných bytov a druhým je, že sumy za podnájom od súkromných osôb či realitných kancelárií sa často dostávajú do astronomických výšok. Nájomné byty, ktoré poskytujú samosprávy, sú zväčša plne obsadené. Zisťovali sme, aké plány majú samosprávy na Záhorí v súvislosti s nájomným bývaním v najbližších rokoch. Budeme bývať za priaznivé ceny?

Pre niekoho sú nájomné byty čisto v rovine biznisu, no pre iných sú nevyhnutnou potrebou pre život. Obzvlášť teraz, keď celé Slovensko čelí zdražovaniu komodít, inflácii a bublinám na realitných trhoch. Mnohé investície by sa mohli zdať stratové, no nájomné byty sú akousi stálicou, pretože ľudia majú často problém s nedostatkom nájomných bytov, napriek tomu, ich je málo.

Reportér Tomáš Vašuta napísal ešte pred rokom: „aj keď sa o nájomných bytoch v posledných dvoch–troch rokoch hovorí čoraz častejšie, pre niektorých môžu byť rovnako relevantné ako Columbova žena.“

Situácia sa po ďalšom uplynulom roku príliš nezmenila. Detektívovu manželku ešte stále nikto nevidel a "ani nové nájomné byty na Slovensku prakticky nikto nevidel“. Zdá sa, že aj problémy s nájomnými bytmi sú čoraz neviditeľnejšie.

V článku sa ďalej dozviete:​​​ Prečo sú nájomné byty ako Colubmova žena?

Ako je na tom Záhorie s výstavbou nájomných bytov?

Čo si o situácii s nájomnými bytmi myslia ľudia?

Česť patrí výnimkám

Mnohé obce a investori už v posledných rokoch nájomné byty postavili. Okrem toho, štatistiky európskeho štatistického úradu Eurostat v posledných rokoch radia Slovensko k lídrom vo vlastnom bývaní. V minulom roku sme boli tretí v Európskej únii, pred nami bolo po Rumunsko a Maďarsko.