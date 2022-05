Lekárka o postcovidovom syndróme: Pacienti končili aj na psychiatrickom oddelení

Postcovidový syndróm nás môže prekvapiť aj dlhé mesiace po prekonaní infekcie.

COVID-19 síce ustupuje, no ešte zďaleka nie je až tak za nami, ako by sme si možno mysleli. Zanechal za sebou dlhý závoj v podobe postcovidového syndrómu. Prejavuje fyzickými, no aj psychickými problémami. U ľudí, ktorí prekonali COVID-19, je zvýšené riziko úzkostne depresívnych porúch, nespavosti, rozvoja demencií a iných psychických ťažkostí.

Podľa odborníkov i Magdalény Sečovej, psychiatričky zo Senice, je problematika postcovidového syndrómu veľmi široká, zamerala sa teda stručne na oblasť psychických postcovidových komplikácii. Nie je ich málo a nie vždy sa ľahko liečia. Existuje aj strach z Covidu, ktorému Sečová udelila pracovný názov "koronafóbia".

Mali ste pacientov s postcovidovým syndrómom?

Áno, pribúda pacientov s postcovidovým syndrómom, aj na psychiatrických ambulanciách. Títo pacienti prichádzajú s odstupom, po prekonaní a odznení akútnych covidových príznakov a tieto nemuseli byť vôbec výrazné. Čiže príznaky takzvaného dlhého Covidu sa objavujú s odstupom týždňov až mesiacov

po prekonaní ochorenia Covidu a vôbec nesúvisia so stupňom závažnosti priebehu covidovej nákazy.

Nedá sa vôbec predikovať (predpovedať) u koho a ako bude Covid prebiehať. Samozrejme, seniori a polymorbídni pacienti sú ohrozenou skupinou, ale pre postcovidový syndróm to neplatí, s ním prichádzajú častejšie práve ľudia v produktívnom veku.

Keďže pracujem na psychiatrickej ambulancii u nás riešime hlavne výrazné poruchy spánku, syndróm chronickej únavy s celkovým vyčerpaním organizmu, rôznorodé bolesti v organizme (hlava, kĺby, svalstvo), samozrejme, úzkostné a depresívne stavy, ako i poruchy pozornosti, pamäti, ojedinele i s nástupom demencie.

