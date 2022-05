Malacky vyhlásili verejné obstarávanie na výstavbu športovej arény

Športová aréna Malacky sa bude realizovať na pripravenom pozemku v lokalite Píla.

MALACKY. Mesto Malacky vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu športovej arény za 11,6 mil. eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom mesto hľadá dodávateľa stavebných prác. Predpokladaná hodnota zákazky s názvom Šport aréna Malacky je 11 634 827 eur bez DPH a ponuky do verejnej súťaže je možné posielať do 31. mája.

Dĺžka výstavby je stanovená na dva roky. Financovanie výstavby bude kombinované zo zdrojov mesta, z úveru a štátnej dotácie vo výške 1,5 mil. eur. Areál má po výstavbe slúžiť športovým klubom aj rekreačným športovcom.

Športová aréna Malacky sa bude realizovať na pripravenom pozemku v lokalite Píla. Aréna je navrhnutá ako športový komplex, ktorý pozostáva z dvoch samostatných hál - hokejová hala a multifunkčná hala.

„Hokejová hala je navrhnutá s klziskom s rozmerom 26 x 60 metrov, kapacita haly je navrhnutá pre maximálne 100 osôb. Multifunkčná hala je navrhnutá pre všetky druhy loptových športov, ako napríklad hádzaná, volejbal, basketbal, florbal, futsal. Kapacita haly je pre maximálne 310 osôb," uvádza obstarávateľ. Stavba je dvojpodlažná s lokálnym technickým podlažím.