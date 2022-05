Senica sa ziskom bodu definitívne zachránila vo Fortuna lige

Záhoráci sa rozišli so Zlatými Moravcami za bezgólovej remízy.

SENICA. Futbalisti FC Senica sa po sobotnej domácej remíze 0:0 so Zlatými Moravcami v 8. kole nadstavby Fortuna ligy o udržanie zachránili medzi slovenskou elitou. ViOn dve kolá pred koncom stráca na Záhorákov 7 bodov, obsadí predposledné 11. miesto a poputuje do baráže o účasť vo FL v budúcej sezóne proti druhému tímu 2. ligy.

V Senici sa odohral dôležitý súboj o barážové miesto. Záhoráci nastúpili v silnejšej zostave oproti predchádzajúcim zápasom. V prvom polčase mali loptu viac na kopačkách hostia, domáci sa snažili brániť a vyrážať do protiútokov. Stretnutie sa hralo prevažne v strede poľa a prevládala bojovnosť. Už v 7. minúte sa dostal na dostrel bránky Jibril, no z dobrej pozície prestrelil. Na druhej strane sa o prvé zakončenie pokúsil Duda, spoza šestnástky mieril nad. O dve minúty na druhej strane prestrelil z 8 metrov Grozdanovski.

Na strane domácich skúšal strelecké šťastie v 23. minúte Halabrín, no jeho prízemná strela nemala potrebnú razanciu.

Šachová partia dvoch maximálne bojujúcich tímov sa odohrávala aj po prestávke. ViOn sa snažil dobíjať senickú bránku, ale obrana na čele s brankárom zahrala fantasticky a ViOn do väčších šancí nepustila. V 50. minúte sa dostal do dobrej pozície po pase Totku Niarchos, jeho nepríjemnú prízemnú strelu brankár Lukáč vyrazil na roh. Potom sa dostali do dvoch zakončení hostia.

V 57. minúte po rohu Ďubeka sa dostal k lopte Bednár, no hlavičkoval nad. V 69. minúte zakončoval Kyziridis, ale aj tentoraz lopta išla mimo brány. Seničania dokázali v poslednej chvíli zmobilizovať sily a zápas skončil deľbou bodov, ktorá Záhorákom zaručuje minimálne desiatu priečku.

Hlasy po zápase:

Jiří Pecha, tréner Senice: „Ja by som povedal, že v Senici posledné 3 – 4 týždne zažívame tvrdú realitu. Dnes to bolo hlavne o bojovnosti a srdiečku. V zápase sme mali aj šťastie. No išli sme mu naproti, zvládli sme to a sme zachránení.“

Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: „Z našej strany je to realita. V sezóne bolo veľa zápasov, ktoré bolo treba zlomiť nejakým gólom, no nestalo sa tak, a preto je baráž pre nás realitou.“

FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:0

Pred 328 divákmi rozhodovali: Očenáš – Vorel, Kmec.

SENICA: Chropovský – Totka, Mašulovič, Mihál, Koprna – Mayounga, Halabrín – J. Buchel (78. Macho), Duda (64. Bíly), Kudláč – Niarchos (90.+ Vrablic)

Z. MORAVCE: Lukáč – Čögley, Bednár, Menich, Čonka (63. Pintér) – M. Tóth – Mondek, Grozdanovski (46. Horák), Ďubek, Suľa (38. Kyziridis) – Jibril